Article publié le 14/01/2021 à 09:33 | Lu 291 fois Animalis : les week-ends nationaux d'adoption se poursuivent en 2021





Soutenus et parrainés par Natacha Harry, les Weekends Nationaux d’Adoption ont été initiés il y a trois ans. Au cours de ces rendez-vous organisés un weekend par mois, tout au long de l’année, les magasins participants ouvrent leurs portes aux petits refuges et associations indépendants et locaux. Prochain rendez-vous : du vendredi 15 au dimanche 17 janvier 2021.





Avant tout, chaque week-end est l'occasion pour nombre de nos petits amis (la plupart à quatre pattes) qui n'ont pas encore eu cette chance de rencontrer enfin une famille pour la vie. En 2020, c'est en moyenne une quarantaine de chiens et de chats qui ont été adoptés au cours de chacun de ces weekends !



On le sait, les seniors sont des amoureux des animaux. Oui mais voilà, passé un certain âge, on peut hésiter à prendre un animal, à l’adopter…



Rappelons pourtant que selon étude récente, le fait que posséder un animal de compagnie permettait de réduire jusqu’à 36% les risques de mortalité cardio-vasculaire en particulier chez les personnes vivant seules… Sans compter la joie de vivre avec un chien ou un chat.



ILE DE FRANCE

Animalis Bois d'Arcy

Collecte solidaire avec l'association TOUT CHAT POUR CHAT

Animalis Cesson

Adoption sur book & collecte solidaire avec les associations LES CHAPATTONS & TOUTOUS DU MONDE

Animalis Chaville

Adoption sur book & collecte solidaire avec l'association AUX CHATS QUI SOURIENT

Animalis Chennevières

Adoption sur book & collecte solidaire avec l'association PHOENIX

Animalis Eragny

Adoption sur book & collecte solidaire avec l'association MA VIE SANS TOI

Animalis Fresnes

Adoption sur book & collecte solidaire avec l'association BABY KAT'S

Animalis Herblay

Adoption sur book & collecte solidaireavec l'association AFELP

Animalis Paris Bercy

Collecte solidaire avec l'association LES CHATS DE LIMEIL

Animalis Ste Geneviève des Bois

Collecte solidaire avec l'association LES PETITS OUBLIÉS

Animalis Villebon

Adoption sur book & collecte solidaire avec l'association ADACA



CENTRE

Animalis Bourges

Adoption sur book et collecte solidaire avec l'association HOMELESS KITTEN



OUEST

Animalis Le Mans

Collecte solidaire avec l'association LDAS



NORD OUEST

Animalis Tourville La Rivière

Collecte solidaire avec l'association COUP DE PATTE (76)

Animalis Compiègne

Adoption sur place et collecte solidaire avec l'association LES JOYEUX DIABLOTINS



SUD OUEST

Animalis Bordeaux

Collecte solidaire avec l'association POUR L'AMOUR DES ANIMAUX

Animalis Brive-la-gaillarde

Collecte solidaire avec l'association LE REFUGE DE PLUME



EST

Animalis Reims

Adoption sur book et collecte solidaire avec l'association ÉCOLE DU CHAT DE REIMS

(seulement le samedi 16 janvier)



SUD EST

Animalis Aubagne

Adoption sur book & collecte solidaire avec l'association LES CROQUETTES DU COEUR

Animalis Avignon

Adoption sur book & collecte solidaire avec l'association LES CHATS DE JADE & LOULOU

Animalis La Seyne sur mer

Collecte solidaire avec l'association LES AMIS DE L'ARCHE DE NOE

(samedi 16 & dimance 17 janvier)

Animalis Toulon

Adoption sur book & collecte solidaire avec l'association UNE VIE DE CHAT

(samedi 16 & dimance 17 janvier)

Animalis St-Didier-sous-Aubenas

Collecte solidaire avec l'association SPA LES AMANDIERS

Animalis Saint Priest

Adoption sur book & collecte solidaire avec l'association LOULOU & CIE



LES RENDEZ-VOUS 2021 À NOTER :

(les magasins et associations participantes vous seront communiqués en amont de chaque date)

• du 12 au 14 février

• du 19 au 21 mars

• du 16 au 18 avril

• du 21 au 23 mai

• du 11 au 13 juin

• du 10 au 12 septembre

• du 8 au 10 octobre

• du 5 au 7 novembre

