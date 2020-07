Article publié le 31/07/2020 à 01:00 | Lu 58 fois Aide à domicile et Covid-19 : comment intervenir dans de bonnes conditions chez les personnes fragiles ?





La crise sanitaire du COVID-19 conduit les travailleurs à changer leurs habitudes afin de protéger les autres et se protéger soi-même. Pour cela, certaines sociétés mettent en place le télétravail ou réorganisent les espaces dans l'entreprise.





Comment se rendre chez les personnes âgées ?

Le mieux pour se rendre chez les personnes âgées est d'utiliser une voiture, de se déplacer à pied ou à vélo et d'éviter les transports en commun. En milieu rural, les aides à domicile doivent privilégier leur voiture personnelle ou une voiture de la société lorsque cela est possible.



Si une



Quels équipements pour les interventions ?

Pour assurer le Pour cela, il est nécessaire d'avoir avec soi :

• des gants à usage unique ;

• un masque chirurgical ;

• une solution hydro-alcoolique ;

• un tablier et une blouse à usage unique si besoin ;

• des lunettes de protection ou une visière.



À noter que le masque doit être changé toutes les quatre heures, que les mains doivent être lavées aussi souvent que possible et que les équipements usés doivent être placés en fin d'intervention dans un sac poubelle fermé, à jeter en dehors du domicile de la personne âgée.



Ménage, courses, préparation des repas, toilette, comment s'y prendre pour limiter les risques ?

Lorsque l'aide à domicile intervient chez une personne âgée pour le ménage, les courses, la préparation des repas, la lessive ou bien encore le repassage, il est conseillé de demander à la personne de rester dans une autre pièce le temps de l'intervention, afin de limiter les contacts.



Le virus a en effet tendance à davantage se transmettre dans les espaces clos. On sait cependant que beaucoup de personnes âgées aiment prendre le temps de discuter avec les intervenants. La crise sanitaire a tendance à isoler les personnes fragiles qui sortent moins pour limiter les risques, il ne faut donc pas refuser un échange, à condition bien-sûr de porter le masque et de respecter la distanciation physique d'un mètre.



Pour ce qui est de la toilette, qui fait aussi partie des tâches effectuées par certaines aides à domicile et qui demande un contact étroit, il est recommandé que le professionnel soit équipé d'un masque, d'une blouse et de gants à usage unique.



Les cheveux doivent être attachées et les bijoux, piercing et autres accessoires retirés avant de se rendre chez la personne âgée. Pour les aides à domicile, qui doivent continuer à se rendre chez les personnes âgées, dont on sait qu'elles restent vulnérables face à la maladie, il est aussi nécessaire d'adapter le comportement pour limiter les risques de transmission, tout en continuant à effectuer les missions pour lesquelles elles sont sollicitées. Voici quelques conseils pour intervenir dans de bonnes conditions chez les personnes fragiles.Le mieux pour se rendre chez les personnes âgées est d'utiliser une voiture, de se déplacer à pied ou à vélo et d'éviter les transports en commun. En milieu rural, les aides à domicile doivent privilégier leur voiture personnelle ou une voiture de la société lorsque cela est possible.Si une aide à domicile ne peut faire autrement que de prendre les transports en commun, il est alors recommandé de se laver les mains avant et après avoir pris le bus, le tramway ou le métro, de porter le masque et de maintenir une distance d'un mètre avec les autres usagers.Pour assurer le service personnes âgées en période de crise sanitaire, les aides à domicile doivent être parfaitement équipées pour intervenir dans de bonnes conditions, protéger et se protéger.• des gants à usage unique ;• un masque chirurgical ;• une solution hydro-alcoolique ;• un tablier et une blouse à usage unique si besoin ;• des lunettes de protection ou une visière.À noter que le masque doit être changé toutes les quatre heures, que les mains doivent être lavées aussi souvent que possible et que les équipements usés doivent être placés en fin d'intervention dans un sac poubelle fermé, à jeter en dehors du domicile de la personne âgée.Ménage, courses, préparation des repas, toilette, comment s'y prendre pour limiter les risques ?Lorsque l'aide à domicile intervient chez une personne âgée pour le ménage, les courses, la préparation des repas, la lessive ou bien encore le repassage, il est conseillé de demander à la personne de rester dans une autre pièce le temps de l'intervention, afin de limiter les contacts.Le virus a en effet tendance à davantage se transmettre dans les espaces clos. On sait cependant que beaucoup de personnes âgées aiment prendre le temps de discuter avec les intervenants. La crise sanitaire a tendance à isoler les personnes fragiles qui sortent moins pour limiter les risques, il ne faut donc pas refuser un échange, à condition bien-sûr de porter le masque et de respecter la distanciation physique d'un mètre.Pour ce qui est de la toilette, qui fait aussi partie des tâches effectuées par certaines aides à domicile et qui demande un contact étroit, il est recommandé que le professionnel soit équipé d'un masque, d'une blouse et de gants à usage unique.Les cheveux doivent être attachées et les bijoux, piercing et autres accessoires retirés avant de se rendre chez la personne âgée.









Dans la même rubrique < > Panasonic KX-TU466 : un téléphone pour les personnes âgées qui permet d'alerter en cas de besoin Le maintien à domicile des seniors face à la menace de la COVID-19 Courage au coeur et sac au dos : le livre-témoignage de Nathalie Levy sur la vie des aidants