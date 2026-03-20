​Comment fonctionne la téléassistance à domicile ?

Souscrire en ligne est possible chez la plupart des prestataires. Certains proposent une offre sans engagement, avec résiliation gratuite et mise en service sous quelques jours.



Un technicien se déplace ensuite au domicile pour l'installation de l'équipement. Il teste la connexion avec la centrale d'écoute.



L'abonné fournit ensuite les coordonnées de deux proches aidants. Ces personnes forment le réseau de solidarité qui pourra intervenir en cas de besoin.



Le contrat de téléassistance précise les conditions d'engagement de durée et les modalités de résiliation.



La téléassistance senior est un accompagnement au quotidien pour garantir la tranquillité d'esprit de toute la famille.



Avec les aides disponibles, ce dispositif est accessible à un nombre croissant de seniors en perte d'autonomie ou en situation de handicap en France.