​Comment fonctionne la téléassistance à domicile ?

photo sven miekesur unsplash
Un système d'alerte pensé pour les seniors
La téléassistance à domicile repose sur un principe accessible à tous. Le senior porte un médaillon, un bracelet ou une montre connectée équipée d'un bouton d'appel.
En cas de chute ou de malaise, une simple pression déclenche l'alerte. Le signal est transmis au boîtier installé dans le logement.
Ce boîtier, relié à la ligne téléphonique ou à la box internet, contacte immédiatement la centrale d'écoute. Un téléopérateur répond grâce au micro haut-parleur intégré. Il évalue la situation d'urgence.
Si le problème est bénin, il appelle un proche ou un aidant figurant sur la liste de secours. Sinon, il déclenche l'intervention des secours. L'installation est facile et rapide. Le matériel est mis en place par un professionnel qui en explique l'utilisation.
En cas de chute ou de malaise, une simple pression déclenche l'alerte. Le signal est transmis au boîtier installé dans le logement.
Ce boîtier, relié à la ligne téléphonique ou à la box internet, contacte immédiatement la centrale d'écoute. Un téléopérateur répond grâce au micro haut-parleur intégré. Il évalue la situation d'urgence.
Si le problème est bénin, il appelle un proche ou un aidant figurant sur la liste de secours. Sinon, il déclenche l'intervention des secours. L'installation est facile et rapide. Le matériel est mis en place par un professionnel qui en explique l'utilisation.
Les différents dispositifs disponibles
Plusieurs solutions de téléassistance existent selon les besoins de chaque personne âgée.
La téléalarme classique
C'est le dispositif le plus courant. Elle comprend un boîtier central et un émetteur porté en pendentif ou bracelet de téléassistance.
Son utilisation se limite au logement. Le bouton d'appel est étanche et peut être gardé sous la douche. C'est la solution idéale pour sécuriser un proche vivant seul.
La téléassistance mobile
Pour les seniors actifs, la téléassistance mobile avec géolocalisation offre une protection lors des déplacements. Ce système fonctionne grâce à une carte SIM et un GPS.
En cas d'alerte, le centre d'appel localise la personne rapidement. Un bracelet détecteur de chute peut aussi repérer automatiquement une chute lourde ou brutale grâce à un capteur de mouvement. Il contacte les secours sans action de l'utilisateur.
La téléalarme classique
C'est le dispositif le plus courant. Elle comprend un boîtier central et un émetteur porté en pendentif ou bracelet de téléassistance.
Son utilisation se limite au logement. Le bouton d'appel est étanche et peut être gardé sous la douche. C'est la solution idéale pour sécuriser un proche vivant seul.
La téléassistance mobile
Pour les seniors actifs, la téléassistance mobile avec géolocalisation offre une protection lors des déplacements. Ce système fonctionne grâce à une carte SIM et un GPS.
En cas d'alerte, le centre d'appel localise la personne rapidement. Un bracelet détecteur de chute peut aussi repérer automatiquement une chute lourde ou brutale grâce à un capteur de mouvement. Il contacte les secours sans action de l'utilisateur.
Un enjeu de santé publique majeur
Le plan national antichute lancé en 2022 par le ministère des Solidarités place la téléassistance parmi ses cinq axes prioritaires.
Les chutes entraînent plus de 100 000 hospitalisations par an et leur coût atteint 2 milliards d'euros, dont 1,5 milliard pour l'Assurance maladie.
Les chutes entraînent plus de 100 000 hospitalisations par an et leur coût atteint 2 milliards d'euros, dont 1,5 milliard pour l'Assurance maladie.
Crédit d'impôt et aides financières
Les tarifs d'un abonnement de téléassistance se situent entre 20 et 35 euros TTC par mois. Bonne nouvelle : ce service ouvre droit à un crédit d'impôt de 50 %.
Il s'applique même aux personnes non imposables, qui reçoivent un remboursement.
Concrètement, pour 300 euros d'abonnement annuel, le coût réel tombe à 150 euros après crédit d'impôt. Soit environ 12,50 euros par mois.
Et ce n'est pas tout. D'autres aides peuvent encore alléger la facture. L'APA (allocation personnalisée d'autonomie) peut aussi prendre en charge une partie de la dépense.
Les caisses de retraite, les mutuelles et les assurances santé proposent des aides financières complémentaires. Par ailleurs, certaines mairies financent les frais de mise en service.
Renseignez-vous auprès de votre département ou de votre commune pour connaître vos droits.
Il s'applique même aux personnes non imposables, qui reçoivent un remboursement.
Concrètement, pour 300 euros d'abonnement annuel, le coût réel tombe à 150 euros après crédit d'impôt. Soit environ 12,50 euros par mois.
Et ce n'est pas tout. D'autres aides peuvent encore alléger la facture. L'APA (allocation personnalisée d'autonomie) peut aussi prendre en charge une partie de la dépense.
Les caisses de retraite, les mutuelles et les assurances santé proposent des aides financières complémentaires. Par ailleurs, certaines mairies financent les frais de mise en service.
Renseignez-vous auprès de votre département ou de votre commune pour connaître vos droits.
Comment souscrire un contrat de téléassistance ?
Souscrire en ligne est possible chez la plupart des prestataires. Certains proposent une offre sans engagement, avec résiliation gratuite et mise en service sous quelques jours.
Un technicien se déplace ensuite au domicile pour l'installation de l'équipement. Il teste la connexion avec la centrale d'écoute.
L'abonné fournit ensuite les coordonnées de deux proches aidants. Ces personnes forment le réseau de solidarité qui pourra intervenir en cas de besoin.
Le contrat de téléassistance précise les conditions d'engagement de durée et les modalités de résiliation.
La téléassistance senior est un accompagnement au quotidien pour garantir la tranquillité d'esprit de toute la famille.
Avec les aides disponibles, ce dispositif est accessible à un nombre croissant de seniors en perte d'autonomie ou en situation de handicap en France.
Un technicien se déplace ensuite au domicile pour l'installation de l'équipement. Il teste la connexion avec la centrale d'écoute.
L'abonné fournit ensuite les coordonnées de deux proches aidants. Ces personnes forment le réseau de solidarité qui pourra intervenir en cas de besoin.
Le contrat de téléassistance précise les conditions d'engagement de durée et les modalités de résiliation.
La téléassistance senior est un accompagnement au quotidien pour garantir la tranquillité d'esprit de toute la famille.
Avec les aides disponibles, ce dispositif est accessible à un nombre croissant de seniors en perte d'autonomie ou en situation de handicap en France.