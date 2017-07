Yvette : le temps révèle l'importance que l'on accorde aux choses (roman) Yvette est une femme âgée et lasse. Ses pensées lui échappent, s’effilochent et s’évanouissent dans une vague réminiscence. Ses monologues occupent l’air, entre poésies et souvenirs d’un autre temps. Au fil des pages de ce roman de Clara Defachel, la jeune auteur nous amène à reconsidérer le regard que l’on porte sur la vie.

Voici un nouveau roman qui aborde le sujet de la vieillesse, du temps qui passe, des pensées et souvenirs qui ont tendance à s’effilocher. Un exercice d’autant plus délicat que l’auteur, Clara Defachel, a une vingtaine d’années !



Au fil des pages, c’est le théâtre d’une vie qui se dévoile par petites touches. Vent, nuages, rochers et étoiles deviennent les acteurs privilégiés d’une scène à ciel ouvert, et sont bien les seuls à entendre les derniers vers d’Yvette. Chaque son, chaque souvenir est l’occasion d’une dernière rêvasserie.



Extrait : « Il faut dire que depuis ta mort, mon cher Horace, je suis revenue ici, toutes les nuits, m’allonger à plat ventre sur ce rocher, notre rocher, en essayant de regarder les étoiles tout de même. Ce fut un exercice difficile, au début, mais avec le temps, j’ai acquis une souplesse que je peux en toute humilité qualifier de remarquable. Peu importe ce qu’en disent tous les spécialistes au monde : s’ils pensent que cette action est impossible, moi, j’y arrive, et les étoiles en sont témoins. Elles voient tout, de toute façon. Lors des procès, pourquoi ne songe-t-on jamais à interroger les étoiles ? »



La poésie est une échappatoire à la mélancolie dit-on…



Ce court livre de 72 pages vient d’être publié aux éditions du Panthéon.



Clara Defachel a dix-huit ans et étudie la littérature comparée et l’arabe à l’Université de St Andrews, en Écosse. Lectrice assidue depuis son plus jeune âge, elle conserve un lien indéfectible avec la poésie. Blaise Cendrars et Lawrence Ferlinghetti font partie de ses premières inspirations.



Publié le Mardi 25 Juillet 2017 dans la rubrique Culture | Lu 21 fois





Dans la même rubrique : < > La Logique des Femmes : quand Lola rencontre le Frère Félicien... (théâtre) Une jeune fille de 90 ans : beau docu sur le grand âge et Alzheimer