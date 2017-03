X-TORP : un jeu thérapeutique devient Dispositif Médical Le jeu thérapeutique X-TORP, validé cliniquement au CHU de Nice et développé par la société Genious Healthcare, destiné principalement aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer et similaires, devient un Dispositif Médical. Quand le jeu soigne.





Ce jeu, baptisé X-TORP, a été validé cliniquement au CHU de Nice. D’une manière générale, les résultats ont montré une amélioration de la motricité, de l’endurance et de la stimulation cardiorespiratoire, des cognitions et de la mémoire et des comportements des personnes âgées (réduction de l’apathie).



Dans la pratique, ce jeu d’aventure mesure les effets de la maladie d’Alzheimer tout en stimulant les petites cellules grises des malades. Il permet de jouer soit en famille soit entre amis. Plus concrètement, le patient installé à bord d’un sous-marin. Il vit une expérience de jeu immersive qui mêle survie, gestion des ressources et batailles navales.



La caméra enregistre les données du jeu pour les transmettre dans un second temps au thérapeute en charge du suivi. Innovant et efficace dans la prise en charge des patients, ce jeu vidéo facilite à la fois le quotidien des patients et des aidants. Il peut être ainsi envisagé comme un véritable complément aux traitements traditionnels de la maladie.



Il a également été validé comme outil de mesure d’évolution de la maladie et comme programme d’activité physique adaptée. Tous les résultats ont fait l'objet d'une publication dans la revue scientifique Journal of Alzheimer's Disease en août 2016. Par ailleurs, il fait actuellement l'objet d'une nouvelle étude impliquant dix-huit centres auprès de 104 patients. Très prochainement, les ainés pourront utiliser ce Dispositif Médical en ligne via la plateforme



Rappelons que depuis quelques années déjà, les jeux vidéo sont de plus en plus présents dans le quotidien des seniors. On commence à trouver de nombreuses consoles de jeux dans les maisons de retraite, chose impensable il y a encore une dix ans. D’une manière générale, l’usage de ces consoles peut être très bénéfique à la santé des ainés. Les joueurs développent en effet leurs capacités de concentration, de mémorisation et d’équilibre. A l’origine, ce projet est porté par une équipe universitaire du Centre hospitalier universitaire de Nice, par l’équipe Cob Tek (Cognition Behavior Technology) en association avec une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans le développement de jeux, Genious.Ce jeu, baptisé X-TORP, a été validé cliniquement au CHU de Nice. D’une manière générale, les résultats ont montré une amélioration de la motricité, de l’endurance et de la stimulation cardiorespiratoire, des cognitions et de la mémoire et des comportements des personnes âgées (réduction de l’apathie).Dans la pratique, ce jeu d’aventure mesure les effets de la maladie d’Alzheimer tout en stimulant les petites cellules grises des malades. Il permet de jouer soit en famille soit entre amis. Plus concrètement, le patient installé à bord d’un sous-marin. Il vit une expérience de jeu immersive qui mêle survie, gestion des ressources et batailles navales.La caméra enregistre les données du jeu pour les transmettre dans un second temps au thérapeute en charge du suivi. Innovant et efficace dans la prise en charge des patients, ce jeu vidéo facilite à la fois le quotidien des patients et des aidants. Il peut être ainsi envisagé comme un véritable complément aux traitements traditionnels de la maladie.Il a également été validé comme outil de mesure d’évolution de la maladie et comme programme d’activité physique adaptée. Tous les résultats ont fait l'objet d'une publication dans la revue scientifique Journal of Alzheimer's Disease en août 2016. Par ailleurs, il fait actuellement l'objet d'une nouvelle étude impliquant dix-huit centres auprès de 104 patients. Très prochainement, les ainés pourront utiliser ce Dispositif Médical en ligne via la plateforme www.curapy.com Rappelons que depuis quelques années déjà, les jeux vidéo sont de plus en plus présents dans le quotidien des seniors. On commence à trouver de nombreuses consoles de jeux dans les maisons de retraite, chose impensable il y a encore une dix ans. D’une manière générale, l’usage de ces consoles peut être très bénéfique à la santé des ainés. Les joueurs développent en effet leurs capacités de concentration, de mémorisation et d’équilibre.



Publié le Mercredi 29 Mars 2017 dans la rubrique Bien-être | Lu 180 fois







Dans la même rubrique : < > Esthechoc : la carré de chocolat anti-âge Bouge coaching : une appli pour faire bouger les seniors