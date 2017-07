Voyageurs : les choses à savoir en matière de douane Vous partez bientôt au Mexique et vous souhaitez revenir en France avec quelques bouteilles d'alcool ? Vous avez acheté en Andorre plusieurs cartouches de cigarettes ? Attention, en matière d'alcool, de cigarettes et d'argent liquide, la douane fixe les limites de ce que peuvent apporter les voyageurs à leur retour en France. Détails.

Lorsque le voyageur est de retour d'un pays non membre de l'Union Européenne, il peut rapporter au maximum : 1 cartouche de cigarettes (soit 10 paquets de 20 cigarettes) ; 4 litres de vin ; et 1 litre d'alcool fort.



Lorsque le voyageur est de retour d'un pays membre de l'Union Européenne, il peut rapporter au maximum : 4 cartouches de cigarettes (soit 40 paquets de 20 cigarettes) ; 90 litres de vin ; et 10 litres d'alcool.



Au-delà des quantités énumérées ci-dessus, le voyageur doit déclarer les marchandises achetées et payer les droits et taxes correspondants.



Autre point important à bien à avoir en tête, le voyageur doit également déclarer : toute somme supérieure à 10 000 € et les animaux de compagnie en provenance de pays membres de l'Union Européenne ou non.



Source , il peut rapporter au maximum : 1 cartouche de cigarettes (soit 10 paquets de 20 cigarettes) ; 4 litres de vin ; et 1 litre d'alcool fort., il peut rapporter au maximum : 4 cartouches de cigarettes (soit 40 paquets de 20 cigarettes) ; 90 litres de vin ; et 10 litres d'alcool.Au-delà des quantités énumérées ci-dessus, le voyageur doit déclarer les marchandises achetées et payer les droits et taxes correspondants.à bien à avoir en tête, le voyageur doit également déclarer : toute somme supérieure à 10 000 € et les animaux de compagnie en provenance de pays membres de l'Union Européenne ou non.



Publié le Jeudi 20 Juillet 2017 dans la rubrique Tourisme et loisirs | Lu 51 fois





Dans la même rubrique : < > Chère Islande par Cédric Chassaing-Cuvillier Préparer sa trousse à pharmacie avant de partir à l'étranger