Vivre avec la maladie de Parkinson (livre)

La maladie de Parkinson touche entre 150.000 et 200.000 personnes en France et figure au second rang des pathologies neurodégénératives après Alzheimer (900.000 malades). Environ 25.000 nouveaux cas sont recensés chaque année.



Rappelons que cette maladie, dont l’âge moyen au diagnostic est de 58 ans, est une affection neurodégénérative caractérisée par la perte progressive des neurones produisant de la dopamine, ce neurotransmetteur nécessaire au contrôle du mouvement.



La perte de ces neurones dans la substance noire, située à la base du cerveau, va progressivement entrainer une lenteur du mouvement, la raideur des membres et des tremblements, ainsi que des symptômes psychiques (dépression, anxiété, démotivation) émotionnels et cognitifs (perte de mémoire…). À l’heure actuelle, cette maladie ne se guérit pas, mais des traitements associés à une prise en charge personnalisée permettent de préserver l’autonomie.



En cette Journée mondiale de Parkinson, revenons donc sur un ouvrage publié aux éditions De Boeck, intitulé Vivre avec la maladie de Parkinson. Ce guide a été rédigé par Amélie Saragoni et Pierre Guillaumin, deux ergothérapeutes et préfacé par Didier Robiliard, le président de l’association France Parkinson.



Ce livre s’adresse bien évidemment aux malades mais également à leurs proches : les nombreux conseils pratiques leur permettront d’adopter, ensemble, des stratégies efficaces pour vivre au mieux avec la maladie.



Par ailleurs, à l’occasion de la Journée mondiale Parkinson, France Parkinson organise des événements dans toute la France. Ces Journées mondiales, se déroulent entre avril et mai, permettent d’informer les malades et leurs proches et sont l’occasion de sensibiliser le grand public et de faire entendre leurs voix auprès des pouvoirs publics. En tout, 50 événements seront organisés du 1er avril au 20 mai. Ces temps visent à partager, à informer sur la complexité de la maladie mais aussi à transmettre de l’espoir et du courage.