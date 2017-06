Vivement la retraite ! de Quentin Périnel (livre) Les éditions Flammarion viennent de publier Vivement la retraite (15 euros, 144 pages), un guide conçu et écrit par Quentin Périnel… un jeune trentenaire qui se propose de vous aider à mieux préparer et passer ce cap, parmi l’un des plus importants de nos vies.

On le sait, une retraite, ça se prépare à l’avance. De nos jours, de nombreux outils, sites Internet, applications, stages, coaching ou livres sont mis sur le marché afin de permettre aux salariés qui se rapprochent de la date fatidique, de se préparer et de s’organiser au mieux.



Dernier livre en date sur ce sujet devenu très tendance : Vivement la retraite ! édité par Flammarion. Mais ce qui est amusant avec ce guide, c’est qu’il est écrit par un jeune trentenaire, Quentin Périnel, 27 ans, qui a décidé de s’intéresser à ce sujet pour lequel il se dit lui-même « peu concerné » puisqu’il est de fait très difficile de s’imaginer aujourd’hui ce que seront les retraites dans quarante ans. Si elles existent encore d’ailleurs !



Mais ceci ne l’a pas empêché de potasser son sujet : « Si vous lisez ces lignes, c'est que la retraite vous concerne : imminente ou très récente, vous y êtes! Le bonheur serait-il à portée de main? Certains vont ouvrir ce livre dans les transports en commun, sur Le chemin du boulot ; d'autres, les doigts de pieds en éventail, confortablement installés dans leur canapé -ou sur un transat- en plein après-midi. Quel bonheur ! ».



Et de poursuivre : « ce que vous avez en commun, c'est un moment unique : la retraite, c'est un peu le contraire de la rentrée, c'est une sortie. Des rentrées, vous en avez connu des tonnes : rentrées scolaires, retours au boulot à reculons après les vacances, des prises de poste dans une nouvelle entreprise... Que de souvenirs. Mais la retraite, ce n'est pas seulement une sortie, pas seulement un grand départ en vacances. C'est LA sortie ! ».



Naturellement, le jeune homme, journaliste et chroniqueur au Figaro, sait très bien qu’une retraite, « ça se prépare en amont » ! Ce livre commence donc six mois avant le jour « J » (il faudrait même s’y prendre un an à l’avance pour d’autres experts). Parmi les pistes qu’il propose : « faire la liste des dix choses que vous allez faire pour la dernière fois et qui ne vous manqueront pas (dernière réunion, dernier café avec untel, etc. Autre conseil : ne pas se laisser envahir pas un agenda… vide !



Publié le Mardi 6 Juin 2017







