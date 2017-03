Villas Sully : un dispositif complet de soins à domicile pour favoriser le bien-vieillir chez soi Ce n’est pas un scoop, la grande majorité des personnes âgées souhaitent rester vieillir à domicile. Et c’est bien légitime d’ailleurs. Toutefois, avec l’âge, il devient parfois délicat de rester chez soi ; en tout cas, sans aides plus ou moins ponctuelles. Dans ce contexte, les Villas Sully, spécialisées dans l’hébergement des ainés, à développer tout un dispositif de soins à domicile qui vise à favoriser le bien-vieillir chez soi.

Avant d’aller plus loin, rappelons que ces résidences services pour seniors Villas Sully*, accueillent autant des personnes âgées très autonomes que des malades nécessitant des soins palliatifs. Le spectre de la clientèle est donc très large. Dans cet esprit, on comprend bien que les besoins des uns et des autres est très vaste et parfois, sans aucun rapport.



Comme l’indique Eric Fournier, directeur de la marque : « les Villas Sully se sont attachées à mettre en place un circuit intégrant toutes les spécialités médicales intervenant sur le territoire de santé, ainsi que les différents organismes publics ou privés concernés ». Cette logistique est coordonnée par une directrice administrative et une infirmière cadre. Elles ont la responsabilité de déclencher et de gérer tout le circuit de soin.



Le personnel reste en contact quotidien avec les résidents. Grâce à leur expertise médicale, ils sont à même de détecter un problème plus rapidement que les proches du résident qui eux, sont moins aguerris à ce genre de situation. Cela peut aller d’une simple douleur –souvent bénigne- jusqu’aux premiers signes d’Alzheimer ou de Parkinson par exemple.



Dès lors, le duo « infirmière cadre et directrice administrative » met en place le circuit de soins à domicile. Cela peut aller de l’intervention d’un kiné jusqu’à une hospitalisation à domicile nettement plus sérieuse. De même, l’entreprise organise les déplacements et la prise en charge du résident s’il s’avère nécessaire de l’accompagner sur un plateau technique. Si les soins sont dispensés en priorité au sein des « Villas », ils ne sont pas effectués par le personnel dont la mission principale est d’assurer la coordination médicale et administrative.



Pour ce qui est des patients en fin de vie, la coordination des soins concerne l’accompagnement total du résident avec l’intervention de plusieurs spécialités médicales (hospitalisation à domicile, unité anti douleur, unité gériatrique, unité de soins palliatifs…). Dans le cadre de troubles neurologiques majeurs très spécifiques, Alzheimer par exemple, l’enseigne passent le relai à des structures spécialisées avec lesquelles elles ont établi des partenariats.



Enfin, l’aide aux aidants n’est pas délaissée non plus. De fait, la gestion du circuit de soins permet aux proches d’avoir le moins de contraintes administratives possible. S’ils le souhaitent, une aide administrative est proposée pour soulager les tiers qui le désirent.



*Villa Sully est une résidence avec service santé et hôtelier 24h/24, 7j/7, dédiée aux seniors toujours implantée en centre-ville. Elles disposent d’appartements domotisés, entièrement adaptables à tous les niveaux d’autonomie. Une équipe diplômée est présente de jour comme de nuit, de plus, une infirmière cadre et une directrice administrative sont en charge de la coordination de l’ensemble des prestations santé et hôtelières.



Publié le Vendredi 10 Mars 2017 dans la rubrique Aides à domicile | Lu 91 fois







Dans la même rubrique : < > Philomène-seniors : services à la personne version "culturelle" Doro lance Doro Care, des produits technos pour le maintien à domicile