Viktor : un coussin intelligent pour personnes âgées La société française Fingertips a inventé Viktor, un coussin intelligent et relationnel dédié aux personnes âgées en perte d’autonomie. Plus concrètement, cet appareil propose aux ainés de garder le contact avec leur famille ou leurs amis et d'interagir avec les objets connectés présents dans leur foyer. Une innovation qui vient de remporter lors de la Silver Night 2017.

De nos jours, les nouvelles technos et la connectivité s’invitent dans la plupart de nos tâches quotidiennes. Et ce n’est que le début… En effet, à terme, villes, transports et habitations seront connectées. Les appareils « discuteront » entre eux et avec nous. Ce qui ressemblait à un roman d’anticipation il y a encore quelques années est en passe de se concrétiser. Une tendance de fond qui préfigure l’avenir de nos sociétés.



Et naturellement, le marché des seniors n’est pas en reste, bien au contraire. De nombreuses start-up se lancent chaque jour dans la Silver Econmie et proposent des solutions qui favorisent le maintien à domicile des personnes âgées. De nombreux projets émergent. Certains disparaitront immédiatement et d’autres s’installeront durablement dans nos vies. L’avenir le dira.



Parmi ces projets, celui de la société Fingerprints qui a remporté un prix la semaine dernière lors de la Silver Night. Cette entreprise installée dans la région Paca a mis au point un coussin connecté et intelligent. Baptisé Viktor, il permet -depuis son « tableau de bord (avec pictogrammes) » situé sur le dessus- aux seniors de garder le contact avec leurs proches, mais aussi de contrôler les objets connectés intégrés dans leur logement.



C'est la perte d'autonomie de sa maman qui a donné l'idée à son fondateur, Alain Tixier, de concevoir cet appareil qui se veut « ludique et pratique ». Pour s’en servir, il suffit de poser Viktor sur ses genoux. Ensuite, telle une « grosse » télécommande moelleuse, il permet de contrôler d'un simple effleurement sur l’un des pictogrammes bien visible et bien identifiable, n'importe quel appareil connecté en Bluetooth au téléviseur : domotique, box, services d'e-santé, téléphonie...



La personne âgée peut ainsi accéder aux programmes préinstallés comme Skype pour communiquer avec son petit-fils, ou contacter un service d'urgence en cas de besoin, ou faire des achats en ligne, consulter Internet, ou encore accéder à des soins à distance. Chacun des programmes est personnalisable en fonction du handicap, des besoins et des envies de son utilisateur.



La pile embarquée assure une autonomie de 6 mois. Il est lavable, incassable, étanche et stérilisable. Le mois prochain, cette jeune pousse de la Silver Economie devrait lancer la pré-commercialisation de ce coussin connecté. Son prix devrait se situer dans les 500 euros plus un abonnement téléphonique. Reste à savoir si le marché répondra favorablement à ce type de produit.



Publié le Jeudi 30 Mars 2017 dans la rubrique Aides à domicile







