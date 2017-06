Vieillir dans la nature : mieux comprendre les animaux seniors pour mieux nous comprendre ? Le cinéaste Ari A. Cohen (avec la participation de TV5 et ARTE) propose une intéressante série d’émissions baptisée Vieillir dans la nature, qui observe le comportement des animaux vieillissants… Des reportages qui pourraient nous faire réfléchir non seulement sur la condition animale, mais également sur notre propre vieillissement à nous, humains !

Il se dégage parfois dans le regard d’un vieil animal, une impression de sagesse étonnante. Chiens, chats, singes, etc. le réalisateur Ari A. Cohen a donc décidé de s’intéresser à ce passionnant sujet encore jamais abordé. A ces « animaux seniors » qui vivent, soit nettement plus, soit nettement moins longtemps que nous.



En tout, cette série de 27 épisodes aura demandé trois ans de tournage à travers toute la planète. A la recherche de ces bêtes âgées et de leur comportement au quotidien face au vieillissement. Tortue, lion, abeilles, éléphant, orques, hydre, mouette, chauve-souris, etc.



« Il y a une sagesse dans les yeux des vieux animaux. Sur leur peau, on peut voir les années qui ont passé » indique le réalisateur. Et d’ajouter que ces documentaires ont changé sa vie : « juste être dans ces environnements, voir la nature et les animaux de près, ça métamorphose quelqu’un. Il y a une complexité dans ce projet et une profondeur qui m’ont transformé. Que j’aime ».



On retrouve dans cette belle et étonnante série animalière, cinq grands thèmes liés au vieillissement : la longévité, la reproduction, l’expérience, la sagesse et la mort. Et si ces films, in fine, nous incitaient à nous questionner nous-mêmes sur notre propre avancée en âge ?



Publié le Mercredi 14 Juin 2017 dans la rubrique Divers







