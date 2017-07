Varilux : à quel âge cesse-t-on d'être jeune ? Original. Depuis le 3 juillet dernier, la marque Varilux a lancé sur les réseaux sociaux, une campagne décalée pour Varilux X series qui interroge les internautes avec la question suivante : « à quel âge cesse-t-on d’être jeune ? ».

On connait tous les verres Varilux, qui depuis des années et des années, ont permis aux presbytes du monde entier de mieux voir au quotidien. En effet, Essilor, l’inventeur des tous premiers verres progressifs Varilux, a lancé ce produit sur le marché en 1959… Une révolution à l’époque !



Depuis le 3 juillet dernier et durant tout l’été 2017, Varilux s’interroge et nous interroge sur les réseaux sociaux : « Selon vous, à quel âge cesse-t-on d’être jeune ? ». Une campagne 100% online associée à une petite vidéo qui vise à nous interpeller sur le vieillissement et la manière dont on le voit (c’est le cas de le dire !).



Dans ce court-métrage, Essilor a regroupé tout un panel de personnes de cultures et d’âges différents qui bien évidemment, offrent toutes des réponses différentes à cette cruciale question ! Comme le souligne Marie-Aude Lemaire-Motel, directrice marketing et communication d’Essilor France, « cette campagne nous permet de casser les codes de communication habituels, et de parler autrement du vieillissement et de la presbytie. Il nous faut combattre l’idée selon laquelle l’âge freine nos envies et nos réalisations ! »



La presbytie est une évolution naturelle de la vision qui touche chacun d’entre nous vers l’âge de 45 ans et qui se stabilise vers 60-65 ans. Elle se traduit par une difficulté à voir de près. Plus concrètement, cela provient d’une perte de souplesse du cristallin, partie de l’œil qui joue le rôle de lentille, qui se bombe insuffisamment et accommode difficilement, comme l’autofocus d’un appareil photo qui n’assurerait plus la mise au point. On estime qu’il y a actuellement en France, 26 millions de presbytes dont 700 000 nouveaux cas chaque année compte-tenu du vieillissement de la population.





