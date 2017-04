Vaccination-info-service.fr : tout savoir sur les vaccins Premier site institutionnel sur la vaccination en direction du grand public, vaccination-info-service.fr a pour vocation d’apporter des informations factuelles, pratiques et scientifiquement validées pour répondre aux questions du public concernant la vaccination. Il a été conçu à la demande du ministère de la Santé en lien avec des partenaires institutionnels et des experts des champs concernés.

La navigation est intuitive. Dès la page d’accueil, l’internaute peut faire le point en quelques secondes sur son statut vaccinal en cliquant sur la fenêtre « quels vaccins dois-je faire ? » ou accéder au calendrier des vaccinations en vigueur. Un moteur de recherche donne rapidement accès à tous les contenus du site. Chaque texte est complété par un « Pour en savoir plus » qui réoriente l’internaute vers une information complémentaire via des liens.



Dans la pratique, l’internaute navigue au sein de différentes rubriques qui permettent la recherche d’informations par :

• Généralités : les rubriques « Généralités sur les vaccinations » et « Questions pratiques », délivrent des informations d’ordre général sur la vaccination en répondant à un besoin de compréhension du type « qu’est-ce qu’il y a dans un vaccin ? », « comment est-il fabriqué ? », à des questions pratiques « les vaccins sont-ils remboursés ? », ou à des inquiétudes « la vaccination est-elle sûre ? ».



• Maladie : la rubrique « les maladies et leurs vaccins » détaille les vingt-quatre maladies pour lesquelles un ou plusieurs vaccins sont actuellement commercialisés en France. L’internaute y trouve un bref descriptif de la maladie, qui doit se faire vacciner et pourquoi, l’impact de la vaccination, les recommandations actualisées etc.



• Profil : dans les rubriques « La vaccination au cours de la vie » et « Vaccination et maladies chroniques » l’internaute accède à des informations selon l’âge (nourrissons et enfants, adolescents, adultes, seniors), le profil (voyageur, femme ayant un projet de grossesse), ou encore l’état de santé (maladies chroniques).



• Vaccin : à partir de la rubrique « Les vaccins existants en France » l’internaute peut rechercher un vaccin en particulier et toutes les informations qui s’y rapportent spécifiquement : indications, prix et remboursement, ainsi que des liens qui renvoient vers la partie du site traitant des maladies concernées par ce vaccin. Un renvoi systématique vers la base publique des médicaments et le site de l’ANSM garantit l’exactitude et la mise à jour permanente de l’information.



Un glossaire situé en bas de page permet d’expliquer les termes scientifiques pour faciliter la compréhension.



Ce site a été conçu avec la volonté de rendre l’information accessible au plus grand nombre grâce à des textes clairs, enrichis par de nombreux contenus multimédias attractifs (animations, infographies, vidéos d’experts etc.). Des vidéos pédagogiques expliquent de manière simple, à l’aide de visuels animés, ce qu’est un vaccin, pourquoi la vaccination est importante pour nous et pour les autres etc. Des animations et des témoignages d’experts viennent également enrichir le contenu.

​Trois questions à Sandrine Randriamampianina, en charge du site vaccination-infoservice.fr à Santé publique France Pourquoi avoir développé ce site ?

Deux raisons principales sont à l’origine du développement de vaccination-info-service.fr. D’une part, nous avons souhaité répondre à un enjeu de santé publique. Il était important de réunir les ressources sur la vaccination émanant des pouvoirs publics en un site unique, facilement identifiable pour l’internaute en recherche d’information.



Sans source fiable identifiée, les personnes étaient obligées de consulter des sources multiples. Nous avons voulu leur proposer des informations neutres et scientifiquement validées. Grâce à vaccination-info-service.fr, les internautes disposent d’une information la plus complète possible pour prendre des décisions concernant leur santé.



D’autre part, le développement du site répond aux propositions émises dans le rapport de Mme Hurel et au lancement du plan de rénovation de la politique vaccinale engagé en janvier 2016.



Ce site traite-t-il de tous les aspects liés à la vaccination ?

C’est un outil qui a d’abord pour vocation de répondre aux questions les plus courantes. On y retrouve l’ensemble des 24 maladies à prévention vaccinale ainsi que tous les aspects relatifs à la vaccination. Nous avons essayé d’être le plus exhaustif possible, en revenant sur l’histoire des vaccins, leur fabrication, leur composition etc. Il y aussi des questions plus pratiques et des questions relatives à la sécurité des vaccins. Pour développer ce site, Santé publique France a travaillé avec un groupe d’experts qui rassemble l’ensemble des parties prenantes. Nous travaillons à présent sur un second volet qui sera dédié aux professionnels de santé.



Ce site traite-t-il des questions d’actualité (tensions d’approvisionnement, épidémies locales etc.) ?

Ce n’est pas pour l’instant son objectif. Ce que nous souhaitions, c’est informer de manière globale sur la vaccination. En ce qui concerne les questions d’actualité, je pense notamment à la disponibilité de certains vaccins, il y a des liens qui renvoient vers le site de l’ANSM qui est plus à même de répondre à ce type d’interrogation.



Ce site va être développé au fur et à mesure et sera enrichi en fonction des besoins identifiés pour la population. Ceci étant, sur la page d’accueil du site, trois grands encadrés mettent en avant une question pratique, un contenu que l’on souhaite valoriser et une maladie. Nous ne sommes pas dans le traitement direct de l’actualité, mais nous essayons d’y coller en valorisant certaines informations qui sont susceptibles d’aider à mieux la décrypter.



