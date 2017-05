Une grand-mère fait le buzz sur le web en dansant sur Part time lover

La scène se déroule dans un supermarché (probablement anglais) au rayon du vin. Une grand-mère se trémousse sur la musique de Stevie Wonder, Part time lover, un tube de l’artiste américain sorti en 1985 : “We are undercover passion on the run / Chasing love up against the sun / We are strangers by day, lovers by night / Knowing it's so wrong, but feeling so right…”.



Vêtue d’un grand manteau noir et de baskets et portant un panier vide, la vieille dame danse en rythme. Il n’aura fallu que quelques heures pour que cette amusante vidéo fasse le tour de la planète web avec d’ores et déjà plus de 5.9 millions de vues. Rappelons qu’il n’est plus rare de nos jours, que les personnes âgées fassent le buzz en ligne, souvent en dansant d’ailleurs.