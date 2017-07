Un testament manuscrit non écrit de la main du testateur est nul Bon à savoir : un testament dicté à un tiers est nul même si des témoins attestent qu'il correspond bien aux volontés du défunt et s'il est signé par lui. Pour être valable, le testament doit être rédigé de la main du testateur. C'est ce que rappelle la Cour de cassation le 15 juin 2017.





Son argumentation n'a pas été suivie. En effet, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois qu'un testament manuscrit doit être entièrement rédigé, daté et signé de la main du testateur comme le prévoit le code civil.



Par ailleurs, il est toujours possible de s'adresser à un notaire qui établira un « testament authentique », par exemple si la maladie empêche le testateur d'écrire ou de signer.



Publié le Jeudi 27 Juillet 2017 dans la rubrique Social | Lu 38 fois





