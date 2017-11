Un café contre l'isolement des ainés

Avec le vieillissement de la population et l’éclatement des familles aux quatre coins du pays, voire même, de la planète, l’isolement des personnes âgées est devenu un véritable problème de société. Or, il faut savoir que cet isolement des ainés n’a rien d’anodin. Il met le moral mais également la santé à rude épreuve.



Côté « tête », on constate de véritables risques de dépression doublé d’une baisse des capacités cognitives et côté « corps », il semblerait que l’organisme en subisse aussi les conséquences avec de possibles déficiences du système immunitaire et une hausse de la tension artérielle.



Dans ce contexte, la Maison des Services à la Personne (MDSAP) va lancer à partir de demain et jusqu’à la fin du mois de février 2018, la deuxième édition de l'opération « Café Chaud ». Pour l’occasion, les structures du réseau, présentes dans toute la France, vont proposer aux ainés de partager un moment convivial autour d'un bon café bien chaud. Une idée simple, facile à mettre en place et surtout, une idée efficace.



« Les personnes âgées se sentent plus isolés avec les journées qui tombent plus vite en hiver, explique Brice Alzon, président-fondateur de la MDSAP. Il fait un peu plus froid, les fenêtres s'ouvrent moins, les relations avec le voisinage sont moins fréquentes... Les personnes âgées trouvent donc parfois ces journées un peu longues ! De là est née l'idée d'ouvrir les portes de nos structures, ou de créer des espaces en pleine rue, pour inviter à prendre un café et échanger avec nous sur de nombreux sujets... Avec l'objectif de briser la solitude et créer du lien social ».



Chaque structure (450 en France) qui participera à l'opération aura pour mission d'accueillir et de réunir des personnes qui le souhaitent pour discuter, échanger et faire la connaissance d'éventuels voisins encore méconnus. Rappelons que les missions du réseau MDSAP sont la livraison de repas, l’aide-ménagère, l’aide administrative, la toilette, la compagnie, les petits travaux de jardinage...