Un boogie-woogie senior et endiablé qui fait du bien ! Voici une petite vidéo comme on les aime. Une jolie parenthèse de joie de vivre dans un monde de brutes. Publiée sur les réseaux sociaux il y quelques jours, on y voit un couple de seniors allemands y danser un rock endiablé. Manifestement, ils n’ont pas de problèmes d’arthrose !

Cette vidéo fait en ce moment même le tour du web ; elle a déjà été vue plus de 62 millions de fois ! Publiée il y a quelques jours seulement, on y découvre un couple de seniors allemands passionnés par la danse et plus spécifiquement, par le rock. Dietmar Ehrentraut a 70 ans, il est marié avec Nellia, 64 ans. Ils vivent à Durmersheim, dans le sud du pays, tout près de la frontière française.



Leur passion ? Le rock, qu’ils pratiquent depuis des décennies. Tous les week-ends, ce couple parcourt l’Allemagne et participe à des concours de danse. Et manifestement, vu leur prestation, ils n’ont pas de problèmes cardiaques, ni d’arthrose !



Sur cette petite vidéo tournée à leur insu lors d’une rencontre en Bavière, on les voit se déhancher avec une souplesse digne des plus jeunes. Une belle preuve que l’on peut rester en forme longtemps à condition de pratiquer une activité physique régulière. Bravo.





Publié le Mercredi 5 Avril 2017 dans la rubrique Divers | Lu 27 fois







