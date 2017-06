Travail à l'étranger : quelle prise en compte pour votre retraite ? Détachement ou recrutement local : vous exercez une activité professionnelle à l'étranger dans le secteur privé ? Que devez-vous savoir pour votre future retraite ? L'Assurance retraite vous propose d'en savoir plus.





Si vous avez travaillé dans un pays appartenant à l'Union européenne, à l'Espace économique européen ou la Suisse ou un pays ayant signé un accord de sécurité sociale avec la France, le calcul de votre retraite prend en compte l'ensemble de votre carrière (périodes étrangères comprises).



L'Assurance retraite fait également le point sur les démarches à effectuer pour toute demande de retraite internationale (votre organisme interlocuteur dépendant de votre lieu de résidence).



Enfin, elle rappelle ce que vous devez savoir en matière de :

• cotisations volontaires (si vous partez à l'étranger, vous pouvez vous assurer pour votre retraite auprès de la Caisse des Français de l'étranger, les cotisations étant ensuite reversées à la Cnav) ;

• de rachats de périodes au régime général français (vous pouvez racheter pour vous ou votre conjoint décédé des périodes d'activité salariée effectuées à l'étranger).



Pour en savoir plus

Assurance retraite - International : activité à l'étranger



