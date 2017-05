Toyota : des immatriculations en hausse de plus de 25% au premier trimestre Sur un marché véhicules particuliers en hausse de 4,8%, les immatriculations de Toyota France progressent de 25,2% au premier trimestre 2017. Avec ses deux marques Toyota et Lexus, Toyota France conforte sa position sur le canal des ventes à particuliers avec une part de marché de 6,3% et progresse sur les ventes aux sociétés. Par marque, Toyota enregistre une progression de 26,1% tandis que Lexus continue à enchaîner les records avec + 10,1%.

Sur ce premier trimestre, la part des hybrides dépasse 60% des ventes de la marque Toyota. Avec un total de 26.618 unités, la part de marché de Toyota France atteint ainsi 4,94% en VP. La progression de 26,1% de la marque Toyota (25.299 immatriculations VP) est due pour l’essentiel au succès du nouveau crossover compact C-HR, dont les immatriculations atteignent déjà 5.619 unités sur les trois premiers mois de 2017. Il s’installe d’emblée comme le deuxième modèle le plus diffusé de la gamme après la Yaris « Made in France », qui progresse de 6,4% (8 647 immatriculations VP) alors que sa nouvelle version sera commercialisée dans le courant du mois d’avril.



Après cinq records annuels consécutifs, Lexus poursuit sur sa lancée avec 1.319 immatriculations sur le premier trimestre, en hausse de 10,1%. La nouvelle IS 300h progresse de 16,7%, le RX 450h de 46,3%, tandis que le NX assure toujours plus d’un tiers des ventes de la marque avec 490 unités (+ 7,7%).



Alors que le recul des ventes de Diesel se confirme mois après mois, Toyota se distingue grâce au succès de ses modèles hybrides. Leur part atteint 61,9% des ventes de la marque Toyota sur le trimestre, soit une progression de plus de 40% en volume. La motorisation hybride équipe ainsi 56% des Yaris –produites en France sur le site de Valenciennes-Onnaing, dans le Nord– 91% des C-HR, 89% des Auris berline et Touring Sports et 77% des RAV4.



Joël Chassaing-Cuvillier



Publié le Vendredi 12 Mai 2017





