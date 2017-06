ThermoPeanut : un capteur chic et discret anti-canicule Certes, il semblerait que le premier épisode caniculaire de 2017 soit en passe de se terminer, mais l’été ne fait que commencer… Voici donc un petit capteur chic et discret qui pourrait rassurer les familles… En effet, le ThermoPeanut, vendu une trentaine d’euros, alerte automatiquement en cas de température anormalement élevée dans une pièce et sait prévenir instantanément l’entourage.

Rien ne remplace la proximité humaine, mais malheureusement, dans bien des cas, elle n’est pas toujours possible… Certes, il existe des aides à domicile auxquelles on peut faire appel moyennant finance. Mais de plus en plus, les nouvelles technos prennent le pas et offrent des alternatives innovantes qui sont loin d’être inintéressantes.



Dans la pratique, ThermoPeanut est un petit capteur intelligent, autonome et bienveillant imaginé par la société Sen. Il mesure les fluctuations de températures et envoie automatiquement des alertes sur les smartphones ou tablettes des proches en cas d’événement anormal.



L’installation est très simple. Même un enfant peut l’installer en moins d’une minute chez sa grand-mère ! Ensuite, son smartphone (il est conseillé d’intégrer celui des parents dans la boucle) et celui de sa grand-mère, recevront automatiquement des alertes de températures dès qu’elles s’avèrent trop élevées. Mamie n’a bien évidemment rien à faire. Ni à le mettre en route, ni à l’éteindre.



En cas de température anormalement élevée l’entourage est donc instantanément prévenu et peut intervenir. Les utilisateurs un peu plus technophiles pourront faire interagir le capteur avec les autres objets connectés de la maison. Ensuite, en cas de forte chaleur diurne, ce dernier saura par exemple allumer la climatisation via la prise connectée, pour veiller au bon sommeil des résidents….



Doté d’une autonomie de plusieurs mois, il peut se placer partout : dans la chambre, le salon,… Il faut compter 29 euros par appareil et il est conseillé d’en placer au moins deux, l’un dans le salon et l’autre dans la chambre à coucher. Le ThermoPeanut est disponible sur Sen.se, Amazon.com, chez FNAC, Boulanger, Darty et Système U. Il est livré avec sa batterie remplaçable CR2032 et divers accessoires.



Publié le Mardi 27 Juin 2017







