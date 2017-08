Thermalies 2018 : deux rendez-vous "bien-être par l'eau" sous le signe de la nouveauté En trente-cinq, le Salon des Thermalies s’est imposé comme « la » référence en matière de santé et du bien-être par l’eau, et révèle à chaque nouvelle éditions, les tendances du secteur. En 2018, deux rendez-vous incontournables du thermalisme, de la thalassothérapie, du spa et de la balnéothérapie auront lieu du 18 au 21 janvier 2018 au Carrousel du Louvre à Paris, puis du 2 au 4 mars à la Sucrière à Lyon. Des dates à noter dans votre calendrier !





Dans ce contexte, les Thermalies Paris et les Thermalies Lyon seront organisés autour de six pavillons thématiques :

- Thalasso France, pour une découverte par les visiteurs des dernières tendances en matière de cures d’eau de mer.

- Sources Thermales France, ou l’exploration des différents séjours de remise en forme ou de prise en charge de différentes pathologies dans les différentes régions françaises.

- Destinations d’Ailleurs, panorama des séjours bien-être pour toutes les envies : rituels ancestraux, évasion, soins du corps, secrets de beauté…

- Evasion Spa, répertoire des différents établissements d’exception proposant des programmes bien-être personnalisés.

- Balnéothérapie Design, focus sur les équipements et matériels haut de gamme destinés aux professionnels.

- Beauty & Spa Corner - nouveauté 2018, qui proposera aux visiteurs tous les produits et accessoires nécessaires aux cures, qu’elles soient d’eau de mer ou d’eau thermale, des produits de soins aux peignoirs en passant par les maillots de bains et autres chaussures.



A noter également que le Salon va proposer de nombreuses nouveautés en ce qui concerne les animations :

- A Paris, l’Atelier Thermalies, offrira de nombreuses activités pour tous les âges autour des nouvelles formes de yoga, de méditation et autres pratiques comme la sophrologie ou le Qi Gong.

- A Lyon, les Ateliers Yoga seront proposés aux visiteurs : il s’agira de la mise en lumière des diverses formes de yoga ouvertes à tous.



Thermalies 2018

Carrousel du Louvre – Paris Du jeudi 18 au dimanche 21 janvier 2018

La Sucrière – Lyon Du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018



Plus d’infos sur : Sans conteste possible, les Thermalies se sont imposées comme un leader dans le domaine de l’eau et du bien-être, avec notamment 31.500 visiteurs à Paris et 4.500 à Lyon en 2017. En 2018, à travers ses deux éditions, le Salon s’attachera à présenter l’eau sous toutes ses formes : eau de mer, eau thermale, pour soigner ou se détendre…- Thalasso France, pour une découverte par les visiteurs des dernières tendances en matière de cures d’eau de mer.- Sources Thermales France, ou l’exploration des différents séjours de remise en forme ou de prise en charge de différentes pathologies dans les différentes régions françaises.- Destinations d’Ailleurs, panorama des séjours bien-être pour toutes les envies : rituels ancestraux, évasion, soins du corps, secrets de beauté…- Evasion Spa, répertoire des différents établissements d’exception proposant des programmes bien-être personnalisés.- Balnéothérapie Design, focus sur les équipements et matériels haut de gamme destinés aux professionnels.- Beauty & Spa Corner - nouveauté 2018, qui proposera aux visiteurs tous les produits et accessoires nécessaires aux cures, qu’elles soient d’eau de mer ou d’eau thermale, des produits de soins aux peignoirs en passant par les maillots de bains et autres chaussures.- A Paris, l’Atelier Thermalies, offrira de nombreuses activités pour tous les âges autour des nouvelles formes de yoga, de méditation et autres pratiques comme la sophrologie ou le Qi Gong.- A Lyon, les Ateliers Yoga seront proposés aux visiteurs : il s’agira de la mise en lumière des diverses formes de yoga ouvertes à tous.Carrousel du Louvre – Paris Du jeudi 18 au dimanche 21 janvier 2018La Sucrière – Lyon Du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018Plus d’infos sur : www.thermalies.com



Publié le Mardi 29 Août 2017 dans la rubrique Bien-être | Lu 210 fois





Dans la même rubrique : < > Les clés de l'alimentation anticancer : 150 recettes pour éviter et lutter contre la maladie Problème d'audition : agir sans tarder avec Pro Senectute