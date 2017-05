Tena Lady Discreet : des serviettes 20% plus fines

Afin d’offrir à ses utilisatrices la discrétion qu’elles recherchent et la sécurité dont elles ont besoin, la marque a créé cette gamme de serviettes dotée de la technologie exclusive microPROTEXTM ; elles bénéficient donc d’un matelas affiné et sont livrées avec une pochette individuelle et féminine.



Pourquoi ai-je des fuites urinaires ? Une question que nombre de femmes sont amenées à se poser un jour quand on sait qu’un tiers des femmes de 35 ans et plus est concerné ! Des statistiques qui augmentent avec l’âge. Plusieurs facteurs peuvent entrer en cause :

- l’affaiblissement des muscles du plancher pelvien (ou périnée) : quand ce dernier est relâché il a du mal à assurer l’étanchéité des sphincters de l’urètre et laisse passer les fuites.

- une pression accrue ou traumatisme du périnée : constipation, poids du bébé lors de la grossesse, accouchement, micro-chocs répétés lors d’activités sportives intenses

- les changements hormonaux et la prise médicamenteuse.



La liste anti-fuites

- Muscler régulièrement son périnée via des exercices quotidiens ultra simples

- Faire une cure de vitamine E qui a des vertus apaisantes pour la vessie et qui contribue à réguler son activité

- Limiter certaines activités physiques (non à la corde à sauter ou au tennis mai oui au yoga et à la gym douce !)



Compter dans les 3.95 euros le paquet de 20 serviettes.