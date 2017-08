Tempête Harvey : des ainés sauvés des eaux En matière de réseaux sociaux, le pire côtoie souvent le meilleur… Dimanche dernier, l’américain Timothy J McIntosh a publié sur Twitter, la photo de pensionnaires de la maison de retraite de sa belle-mère montrant ces résidents dans une pièce remplie d’eau. Un cliché qui a permis les sauver… des eaux !

« La vita Bella nursing home in Dickinson Texas is almost underwater with nursing home patients ». Voilà le texte du Twitt qui était accompagné de cette fameuse photo montrant des personnes âgées vaquant à leurs occupations -l’une est assise et tricote comme si de rien n’était- dans au moins 80 cm d’eau. Une photo à la limite du surréaliste, tant ces femmes âgées semblent tranquilles et ne pas appréhender la montée subite possible de cette eau verdâtre !



Toutefois, c’est bel et bien ce cliché -qui a été retweeté 5.000 fois- qui a permis aux secours de venir secourir ces anciens, une vingtaine de personnes… qui ont été mises en sécurité et au sec dans un abri provisoire. Timothy J. McIntosh a ensuite remercié les secours d’être intervenu et a donné des nouvelles de ces ainés sauvés des eaux !



On l’oublie souvent mais lorsqu’une catastrophe naturelle s’abat sur un pays, les aînés sont généralement les plus touchés par les typhons, les raz-de-marée, les tremblements de terre, etc. qui dévastent leur environnement.



Rappelons que l’ouragan Harvey de catégorie 4 a commencé à toucher la côte texane dans la nuit de vendredi à samedi avec des vents de 215 km/h. Rétrogradé depuis en tempête tropicale, ses pluies torrentielles ont provoqué des « inondations catastrophiques et potentiellement mortelles » dans la ville de Houston et tous le sud-est du Texas.



Publié le Mardi 29 Août 2017





