Techniche : rester au frais grâce à ses vêtements Les grosses chaleurs ne sont pas encore là, mais voici tout de même un nouveau produit qui pourrait s’avérer intéressant pour protéger les personnes âgées des trop fortes chaleurs… En effet, grâce à la technologie Hyperkewl, les tissus de ces vêtements et accessoires permettent de rafraichir le corps grâce à l’évaporation de la sueur.

Cela fait plus de dix ans que chaque été, la canicule vient menacer les personnes âgées. Certes depuis 2003, on prend nos précautions, certes depuis 2003 (15.000 morts supplémentaires), chaque année l’Etat met en place le Plan national canicule (PNC) mais malgré tout, à chaque fois, des anciens meurent par centaines…



Avec la multiplication des épisodes caniculaires, les Français commencent à connaitre les bons réflexes à adopter… Mais pour « être tranquille », voici un nouveau produit qui pourrait permettre aux ainés de vivre ces périodes de grosses chaleurs dans un relatif confort. Idéal pour ceux qui restent seuls à la maison ou vivent en maison de retraite.



En effet, Techniche est spécialisé dans la fabrication de vêtements et accessoires rafraîchissants. Il propose à la vente plus de trois cents produits (veste, casquette, bandana, foulard, débardeur, etc.) pour rester au frais durant l’été*.



Comment ça marche ? Comme le souligne Marie Queyrel, directrice de la marque en France : « Techniche utilise la technologie Hyperkewl qui provoque un refroidissement de la température par évaporation. Très concrètement, le tissu absorbe, stocke et restitue l'eau par évaporation afin de créer une sensation de fraîcheur ».



Parmi les produits « phare », la veste rafraîchissante ventilée (pas très élégante certes, mais efficace) avec une encolure dégagée et une fermeture éclair de côté. Très légère et confortable, elle s’enfile très facilement et procure de 5 à 10 heures de fraîcheur. Unisexe, plusieurs coloris et tailles possibles. Compter 79 euros.



*Propose également des vêtements pour les chiens et les chats.





Publié le Mardi 18 Avril 2017 dans la rubrique Bien-être | Lu 282 fois







