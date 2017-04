Tavie Attentive : solutions connectées pour rester chez soi le plus longtemps possible Tavie Attentive s’adresse à toute personne âgée souhaitant rester chez elle, en sécurité et en lien avec l’extérieur. Dans la pratique, cette solution high-tech fait le lien entre l’ainé, ses proches et les professionnels qui se rendent chaque jour au domicile de la personne. Explications.

Les nouvelles technologies sont l’avenir du maintien à domicile des personnes âgées. Certes, elles ne pourront pas « tout faire », mais elles permettront de reculer au maximum l’entrée en institution. De nos jours, de très nombreuses solutions existent déjà sur le marché. Parmi elles, Tavie Attentive, une entreprise française créée en 2005 par une… octogénaire !



Depuis sa création, l’entreprise attache le plus grand soin à tester et sélectionner les systèmes de téléassistance alliant technicité et fiabilité. Elle assure même avoir deux ans d’avance sur le développement de solutions innovantes réellement intégrées au quotidien de ceux qui en ont besoin ; les personnes âgées vivant seules à domicile.



En fait, il s’agit d’une offre « plurielle » et évolutive. Les objets connectés, dont la téléassistance, permettent à la personne de se sentir en sécurité et en lien avec ses proches. Le cadre média permet quant à lui à la famille d’envoyer des photos et messages à son aîné, pour qui la réception de l’information est très facile et ne nécessite aucune connexion internet, contrairement à toutes les autres solutions innovantes du marché.



Les maisons de retraite qui utilisent ce service peuvent également transmettre leurs invitations aux ateliers et événements locaux conviviaux ainsi que leurs messages de prévention. Ce lien entre l’extérieur et le domicile est très rassurant et valorisant pour la personne âgée qui vit seule chez elle. Enfin, la plate-forme web facilite la vie des aidants familiaux qui luttent parfois pour obtenir des informations de suivi de leurs parents ou pour organiser les différentes aides professionnelles.



L’idée régissant tout cela est que chacun vive plus sereinement en anticipant les risques sans être intrusif pour la personne et, ainsi, de lui permettre de rester le plus longtemps possible chez elle, indépendante !



« Depuis dix ans, indique Julie Castet, la directrice de l’entreprise, nous suivons au quotidien plus de 2 600 personnes abonnées à notre service de téléassistance. Nous avons constaté que leurs préoccupations principales, quel que soit leur âge, sont d’« entretenir le lien », de « garder leur indépendance », de « prendre soin d’elles ». Je remarque qu’autour de ces trois idées reposent le besoin de sécurité et le besoin d’autonomie. Or, pour nous sentir en sécurité, nous avons besoin de confiance et de prévention. Par ailleurs, le fait d’être en lien avec l’extérieur, par des messages, des photos, des échanges entre les personnes qui prennent soin de nous, facilite indéniablement le lien social et la confiance ».



Publié le Vendredi 28 Avril 2017 dans la rubrique Aides à domicile | Lu 106 fois







Dans la même rubrique : < > Le point sur la prestation de compensation du handicap (PCH) Les baby-boomers, leurs parents et les téléphones portables