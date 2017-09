Tatiana Subbotina : une mamie russe star de Youtube Voici une grand-mère qui ne s’ennuie pas ! En effet, Tatiana Subbotina, une Russe de 62 ans, imagine et réalise des petites vidéos totalement décalées et farfelues la mettant en scène, qui sont ensuite diffusées Youtube. Les Russes adorent.





Comme de nombreux seniors, Ce n’est pas parce qu’on prend de l’âge que l’on n’a pas le droit de s’amuser et même, d’être un peu fou ! Heureusement d’ailleurs. Et manifestement, Tatiana Subbotina ne s’ennuie pas. En effet, cette ancienne ingénieure russe à la retraite âgée de 62, imagine et réalise des petites vidéos dans lesquelles se met en scène de manières farfelue, décalée voire même un peu surréaliste.Dans ces petits films réalisés de manière totalement artisanale, la mamie s’incruste -de manière très « grossière » mais c’est ce qui est drôle- dans des décors de rêves : dans un lagon aux eaux bleues turquoise, sous l’eau, tout en haut d’une montage, sur un tapis volant… La vieille dame n’est pas à cours d’imagination. Pour ce faire, elle utilise le fameux « fond vert » (le même que celui qu’utilisent les présentateurs de la météo) sur lequel elle « colle » ensuite ses décors.Comme de nombreux seniors, Tatiana Subbotina fait partie de ces pionniers aux tempes grisonnantes de Youtube qui commencent à rencontrer un véritable succès sur la Toile. Autant auprès des plus jeunes que des plus âgés d’ailleurs. A ce jour, la sexagénaire est suivie par près de 32.000 personnes. Des Russes principalement, mais elle commence à rayonner à l’international. Une bonne chose pour faire évoluer l’image des ainés.





