Suppression des frais d'itinérance dans l'Union européenne à partir du 15 juin 2017 Très bonne nouvelle pour tous les voyageurs européens. En effet, à partir du 15 juin 2017, ils n'auront plus de frais d'itinérance à payer avec leur téléphone portable quand ils se déplaceront au sein de l'Union européenne.

Cela fait déjà quelques mois que l’on attendait la mise en place effective de cette mesure… C’est fait. Enfin. Ainsi, à partir du 15 juin prochain (juste avant les départs en vacances, ça tombe bien), les Européens n’auront plus de frais d’itinérance lorsqu’ils se déplaceront au sein de l’Union européenne et qu’ils utiliseront leur téléphone portable (communication ou internet).



Rappelons que les frais d'itinérance sont les surcoûts que les opérateurs de télécommunications imposent à leurs abonnés lorsqu'ils utilisent leur appareil mobile dans un autre pays de l'UE. Des frais qui peuvent parfois faire fortement grimper vos factures si vous ne bloquez pas cette fonction dans votre téléphone



En effet, l'itinérance (en anglais roaming) permet d'utiliser votre téléphone mobile, votre smartphone ou votre tablette via un opérateur différent de celui auquel vous êtes abonné. Et naturellement, jusqu’à maintenant, cela coutait très cher.



Ainsi, à partir du 15 juin 2017, tout ceci sera fini (l’un des avantages de l’Europe). De fait, lorsqu'ils seront en déplacement dans l'Union européenne, les consommateurs (particuliers et entreprises) verront leurs appels, SMS et données mobiles facturés au même tarif que lorsqu'ils se trouvent dans leur pays. En gros, vous pourrez utiliser en Europe votre téléphone de la même manière qu’en France sans que cela ne vous coute rien.



Cette mesure intervient en application du règlement européen n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert.



