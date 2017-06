Stannah : un siècle et demi de prospérité ! Déjà 150 ans se sont écoulés depuis la création de la société par Joseph Stannah en 1867. Cette exceptionnelle longévité, cette entreprise spécialisée dans les monte-escaliers la doit à son attachement aux valeurs héritées de son fondateur. Des valeurs qui aujourd’hui encoore, se transmettent de génération en génération pour en faire une société qui se veut « éthique et responsable ».

Stannah est l’exemple même d’une silver économie florissante… avant la lettre. En effet, cela fait 150 ans que cette entreprise familiale anglaise existe et quarante-deux ans qu’elle fabrique et commercialise des monte-escaliers aux quatre coins du globe.



Cet anniversaire est l’occasion de consolider les points clés propres au leader mondial du monte-escaliers. Sa volonté affirmée de mettre au centre de ses priorités le client pour comprendre ses besoins et y répondre, en parfait accord avec sa signature « Nous prenons soin de vous ». Mais aussi, l’amélioration de la qualité de ses produits et de ses services et la recherche constante de solutions technologiques nouvelles et innovantes.



C’est pour rendre la vie de chacun plus facile que l’entreprise a toujours voulu être pionnière et précurseur dans le domaine de l’accessibilité, de l’autonomie et de la mobilité. Dans un marché en perpétuel changement, le groupe entend rester en première ligne pour anticiper ces évolutions et proposer au fil du temps, des solutions novatrices qui détermineront véritablement les futures tendances.



A ce jour, environ 600.000 foyers dans le monde sont équipés d’un monte-escaliers Stannah. Solus, Sofia, Starla, 4 Saisons, Siena, Sadler, etc. L’entreprise revendique la gamme la plus large en la matière avec plus de cent combinaisons possibles de sièges, coloris et matières conçus pour tous les types d’escaliers situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, chez soi comme dans les parties communes.



Si c’est en 1975 que le tout premier monte-escaliers sort des lignes de production en Angleterre, dès 1984, ces monte-escaliers obtiennent le leadership mondial. En 1987, l'entreprise est reconnue pour ses résultats exceptionnels à l'exportation avec l’attribution du prix britannique « Queen’s Award for Export ». Cette même récompense lui sera à nouveau décernée en 1994, 1999 et une quatrième fois en 2010. En 2002, Stannah rachète son distributeur français pour créer sa propre filiale.



Aujourd'hui, la marque est présente dans plus de cinquante pays. Et compte tenu du vieillissement de la population sur la planète, nul doute que cette entreprise à l’avenir devant elle…



Publié le Jeudi 15 Juin 2017 dans la rubrique Habitat







