Stannah Express : pour une installation express d'un monte-escalier Avec Stannah Express, Stannah, le leader du monte-escalier en Europe, permet à ses clients de disposer de leur installation encore plus rapidement. En effet, la marque assure la garantie de la date de pose le jour même de votre commande et ce, dans des délais réduits. Détails.

Stannah est l’exemple même d’une silver économie florissante… avant la lettre. En effet, cela fait 150 ans que cette entreprise familiale anglaise existe et cela fait quarante-deux ans qu’elle produit et commercialise des monte-escaliers aux quatre coins du globe.



Elle arrive cette année avec une nouvelle offre baptisée Stannah Express. L’idée est de permettre à ses clients (des personnes âgées dans la grande majorité des cas) de disposer de leur monte-escalier encore plus rapidement. En effet, la marque vous confirmera la date de pose le jour même de votre commande et ce, dans des délais réduits.



Exemple : M. Robert indique que sa maman hospitalisée doit rentrer chez elle sous peu et qu’elle souhaiterait une installation rapide d’un monte-escalier, car désormais, elle ne pourra plus monter à sa chambre sans l’aide de cet appareil. Avec ce nouveau service, le fabricant garanti la date de pose le jour même de sa commande. Reste à savoir quel en est le surcout.



« C’est pour répondre aux besoins urgents de nos clients que cette solution sur mesure a été développée et mise en place » indique Giovanni Messina, directeur général de Stannah France dans un récent communiqué.



A ce jour, environ 600.000 foyers dans le monde sont équipés d’un monte-escaliers Stannah. Solus, Sofia, Starla, 4 Saisons, Siena, Sadler, etc. L’entreprise revendique la gamme la plus large en la matière avec plus de cent combinaisons possibles de sièges, coloris et matières conçus pour tous les types d’escaliers situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, chez soi comme dans les parties communes.



Si c’est en 1975 que le tout premier monte-escaliers sort des lignes de production en Angleterre, dès 1984, ces monte-escaliers obtiennent le leadership mondial. En 1987, l'entreprise est reconnue pour ses résultats exceptionnels à l'exportation avec l’attribution du prix britannique « Queen’s Award for Export ». Cette même récompense lui sera à nouveau décernée en 1994, 1999 et une quatrième fois en 2010. En 2002, Stannah rachète son distributeur français pour créer sa propre filiale.



Aujourd'hui, la marque est présente dans plus de cinquante pays. Et compte tenu du vieillissement de la population sur la planète, nul doute que cette entreprise à l’avenir devant elle…

Publié le Mardi 21 Novembre 2017









