Sortir des idées reçues avec le Muscat du Cap Corse Des rosés agressifs et des rouges puissants, les vins corses possèdent une réputation qui n’est pas toujours flatteuse ou alors usurpée. Il faut néanmoins se donner la peine de fouiller pour dénicher quelques perles rares qui relèvent le niveau de la production corse.

C’est dans la région du Cap Corse que le vignoble local distille certaines de ces perles avec notamment, des muscats élégants et délicats. Avec des vignes qui bénéficient d’un soleil presque permanent associé à un climat maritime qui adoucit les températures, le Cap Corse est un territoire différent des autres.



Ils sont une dizaine de vignerons à profiter de ces circonstances particulièrement favorables en dépit d’une climatologie marine qui peut être capricieuse. Robe jaune d’or ou robe ambrée, c’est toute une palette du jaune pâle au jaune foncé que l’on retrouve dans ces vins à part.



A consommer avec des fromages persillés, du brocciu, une charcuterie corse, voire des figatelles. En dessert et avec le café, on prendra un plaisir à tremper des canistrelli et cantuccini dans un verre de ces muscats.



Pour ce petit plaisir gourmand, nous avons choisi un muscat du Cap Corse du Domaine Jean Noël Grossi à Patrimonio. Epicé et miellé avec un nez de calisson, il sera le compagnon parfait de ces petits moments privilégiés, qu’ils soient salés ou sucrés. Quand redécouvrir les vins doux naturels est un plaisir.



Joël Chassaing-Cuvillier



Publié le Jeudi 30 Novembre 2017 dans la rubrique Consommation









