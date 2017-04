Soins dentaires : les tarifs évoluent au 1er janvier 2018 Tarifs des prothèses, remboursement des couronnes, traitement d'une carie ou encore détartrage... Dans un communiqué de mars 2017, la ministre de la Santé déclarait approuver la proposition d'arbitrage sur la négociation entre représentants des chirurgiens-dentistes et assurance maladie portant sur les nouveaux tarifs et plafonds des soins dentaires.





Pour les patients bénéficiaires de la CMU-C, les plafonds des tarifs dentaires seront revalorisés (pour une couronne métallique, le plafond passera de 230 à 250 euros) et la prise en charge complète étendue à des actes supplémentaires.



Par ailleurs, le prix des soins conservateurs augmentera (fortement) avec, par exemple, pour le traitement d'une carie, un acte qui s'élèvera à 67 euros en 2018 (contre 41 euros aujourd'hui). Soit une hausse de plus de 60%.



Enfin, pour les chirurgiens-dentistes réalisant des consultations sur des patients atteints de handicap mental et/ou psychique sévère, les séances seront revalorisées à 60 euros (ou 90 euros en cas d'utilisation d'une technique de sédation).



Un arrêté publié au Journal officiel du 31 mars 2017 vient confirmer ces nouveaux tarifs au 1er janvier 2018.



Publié le Vendredi 14 Avril 2017









