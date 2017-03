Simulateur de retraite en ligne M@rel : du nouveau pour les fonctionnaires Vous êtes fonctionnaire de l'État ? La Direction générale des Finances publiques (DGFiP)* vous informe de la mise en place sur le site internet info-retraite.fr d'une nouvelle version du simulateur inter-régimes M@rel afin de vous permettre de simuler plus facilement votre future retraite en proposant une vision globale incluant tous les régimes.





Développé et mis en ligne en 2006 par les régimes de retraite obligatoire (base et complémentaire) réunis au sein du Gip Info Retraite, ce simulateur M@rel permet d'obtenir une évaluation de sa retraite future à différents âges de départ. A noter que M@rel couvre la quasi-totalité des parcours professionnels : salariés des secteurs privé et public (hors certains régimes spéciaux), artisans, commerçants, exploitants agricoles, fonctionnaires, et depuis le début de l’année, les professions libérales.



Vous pouvez également estimer le montant de votre retraite, tous régimes confondus, dans votre espace personnel du site de la caisse nationale du régime général de la Sécurité sociale (Cnav) :



Pour rappel, le droit à l’information sur la retraite a été institué par la loi du 21 août 2003 et mis en œuvre à partir de 2007. Tous les salariés en bénéficient, dès leur début de carrière.



*c’est la DGFiP qui assure le paiement des retraites pour les fonctionnaires de l'État. Ce nouveau simulateur a intégré la dernière législation en vigueur (pour les fonctionnaires) et prend désormais en compte les informations concernant à la fois la carrière et les rémunérations déjà connues par les différents régimes. Vous pouvez ainsi en quelques clics obtenir un scénario de fin de carrière sur votre âge de départ à la retraite et sur le montant de la pension que vous toucherez.Développé et mis en ligne en 2006 par les régimes de retraite obligatoire (base et complémentaire) réunis au sein du Gip Info Retraite, ce simulateur M@rel permet d'obtenir une évaluation de sa retraite future à différents âges de départ. A noter que M@rel couvre la quasi-totalité des parcours professionnels : salariés des secteurs privé et public (hors certains régimes spéciaux), artisans, commerçants, exploitants agricoles, fonctionnaires, et depuis le début de l’année, les professions libérales.Vous pouvez également estimer le montant de votre retraite, tous régimes confondus, dans votre espace personnel du site de la caisse nationale du régime général de la Sécurité sociale (Cnav) : www.lassuranceretraite.fr Pour rappel, le droit à l’information sur la retraite a été institué par la loi du 21 août 2003 et mis en œuvre à partir de 2007. Tous les salariés en bénéficient, dès leur début de carrière.*c’est la DGFiP qui assure le paiement des retraites pour les fonctionnaires de l'État.



Publié le Mercredi 22 Mars 2017 dans la rubrique Santé | Lu 126 fois









Dans la même rubrique : < > Cancer colorectal : les femmes et les actifs plus vulnérables face à la maladie Glaucome : ne le laissez pas vous voler votre vue (partie 3)