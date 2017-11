Silver Snipers : de jeunes gamers vont affronter une équipe de vétérans Le fabricant d’ordinateur Lenovo a mis en place une opération de marketing qui va proposer à de jeunes joueurs de jeux vidéo (des gamers comme on dit) de s’affronter à Counter Strike : Global Offensive, à une équipe de vétérans qui pourraient largement être leurs grands-parents.

On le voit depuis quelques années déjà, les jeux vidéo sont entrés dans le quotidien de certains seniors… Et ce tournoi en est une preuve supplémentaire. Certes, il s’agit là d’un épiphénomène, mais le fait même que ce type d’opération voit le jour montre bien que les temps changent et que les seniors sont de plus en plus intégrés dans le monde du « gaming ».



De quoi s’agit-il exactement ? En fait, le fabricant d’ordinateurs Lenovo a mis en place une équipe de gamers seniors baptisée les Silver Snipers. Ces derniers affronteront du 1er au 4 décembre prochain lors de la DreamHack 2017, des joueurs nettement plus jeunes qu’eux au jeu Counter Strike : Global Offensive.



Précisons qu’il s’agit d’un jeu de tir « à la première personne » basé sur le principe du jeu en équipe. Dans la pratique, les joueurs affrontent une équipe de terroristes et d'antiterroristes au cours de plusieurs manches. Ils marquent des points en accomplissant les objectifs qui leur sont fixés et en abattant leurs adversaires. Bref, c’est un jeu plutôt violent et plutôt sanglant !



Les membres des Silver Snipers sont suédois et sont âgés de 62 à 81 ans. Ils sont coachés par une ancienne gloire du jeu Counter-Strike:Global Offensive : Tommy « Potti » Ingemarsson et doivent avoir le cœur bien accroché pour résister à ces batailles ! Pour les plus fans de cette équipe aux cheveux gris, sachez que vous pouvez même vous offrir la casquette ou le t-shirt. Allez, à vos manettes !

