Silk : des aides auditives performantes et discrètes Du nouveau dans l’univers de l’audition avec l’arrivée de ce nouveau produit de chez Signia, secteur audition de Siemens, qui vient de lancer Silk, une aide auditive de nouvelle génération qui avec sa taille de moins d’1,5 cm, s’insère en toute discrétion dans l’oreille. Pour réentendre sans que cela se voit !

En France, un tiers des trois millions de patients ayant besoin d’une prothèse auditive n’y a pas accès et seulement 15% bénéficient d’un appareil adapté ; de plus, six millions de Français aurait également des difficultés pour suivre les conversations… Dès qu’on voit mal on porte des lunettes, mais concernant l’audition, c’est une autre histoire ! On estime également qu’environ 2 millions de seniors de plus de 65 ans ne seront toujours pas équipés en 2018.



« Porter un appareil auditif est souvent une étape difficile à franchir et pourtant nécessaire dans de nombreux cas. L’appareil intra-auriculaire Silk est le parfait équilibre entre design miniaturisé, confort et haute technologie ! La conception révolutionnaire de Silk, une coque souple et un dôme en silicone ultra confortable, permet une immédiateté de l’appareillage » indique Pascal Boulud, président de Signia.



Cette aide auditive se caractérise par sa très petite taille. Grâce aux nouvelles technologies, l’appareil se « concentre » uniquement sur la voix de votre interlocuteur tout en réduisant les bruits parasites et les nuisances sonores. « L’effort et la fatigue d’écoute sont considérablement réduits pour laisser place au plaisir du son et de la conversation ! » assure la marque dans son communiqué.



Equipé d’une directivité binaurale (un seul micro qui synchronise le son entre les deux oreilles), cette aide auditive nouvelle génération offre un son de qualité et une audition à 360° tout en supprimant le fait d’entendre sa propre voix et la sensation d’oreille bouchée ; même dans les environnements bruyants !



Par ailleurs, grâce à l’application touchControl, votre téléphone pilote Silk du bout des doigts. La télécommande easyTek, vous permet d’écouter directement la télévision, suivre une conversation téléphonique ou encore utiliser la tablette directement dans votre aide auditive. Pratique, le niveau de charge des piles est également indiqué dans l’application. Et pour ceux qui ne sont pas adeptes du téléphone portable, la télécommande miniPocket à haute fréquence sera l’accessoire idéal.



Selon de récentes études, les pertes d’audition peuvent provoquer un stress permanent et des symptômes tels qu’une élévation de la pression artérielle chez les seniors. On constate également que les malentendants âgés sont plus souvent victimes de chutes. Du point de vue psychique, la surdité peut être associée à un sentiment de perte, d’angoisse et de dépression. Souvent, les malentendants se replient sur eux-mêmes, fatigués des quiproquos incessants et de la nécessité de toujours demander aux interlocuteurs de répéter leurs propos lorsqu’ils tentent de communiquer. Or, l’isolement favorise le vieillissement des neurones car ces dernières sont moins sollicitées, ce qui diminue les capacités cognitives et favoriserait même l’apparition de maladies comme Alzheimer.



