Signalement-sante.gouv.fr : pour signaler un événement sanitaire indésirable Marisol Touraine, ministre de la Santé, a lancé cette semaine le portail signalement-sante.gouv.fr qui permet aux usagers (mais aussi aux professionnels de santé) de signaler en quelques clics aux autorités sanitaires tout événement indésirable ou tout effet inhabituel ayant un impact négatif sur la santé. Explications.





Désormais, pour que chaque Français puisse signaler facilement et à tout moment, un événement sanitaire indésirable (et il y en a…), le ministère de la Santé vient de mettre en place un nouveau site web baptisé



« L’exigence de transparence est une condition essentielle pour que chaque Français ait confiance dans notre système de santé. Avec ce portail, chacun est encouragé (...) à signaler aux autorités sanitaires les événements indésirables. En facilitant ces déclarations en ligne, ce portail contribue à l’amélioration de la qualité et de la sécurité du système de santé français » a déclaré pour l’occasion la ministre.



Patients, consommateurs, usagers, participez désormais aux côtés des professionnels de santé à l’amélioration de la sécurité des médicaments, des produits de la vie courante et des actes de soins. Vous pouvez signaler tout événement non souhaité ou tout effet inhabituel qui a eu un impact négatif sur votre santé ou celle de vos proches.



Votre rôle est complémentaire à celui des professionnels de santé. Lorsque vous signalez un événement indésirable, vous aidez les autorités sanitaires à : identifier de nouveaux risques ; mettre en œuvre des mesures pour prévenir ou limiter ces risques.



Plus concrètement, à quoi sert votre signalement ? Il concerne un produit à usage médical… à modifier une notice, ajouter une précaution d’emploi ou retirer du marché un produit jugé dangereux… Il concerne un produit de la vie courante… à alerter les consommateurs, modifier le conditionnement d’un produit, rappeler des lots ou retirer le produit concerné du marché… Il concerne un acte de soin… à renforcer la qualité et la sécurité des soins, en ville ou en établissement…



Ce site a été conçu avec les usagers, des professionnels de santé et les autorités sanitaires. Dans la pratique, l’internaute déclare directement en ligne. Pour ce faire, il est guidé vers des systèmes de télé-déclaration existants ou est informé sur la démarche à suivre pour certains signalements spécifiques qui nécessitent d’être effectués soit par un professionnel de santé (côté usager) ou par un professionnel spécialisé (côté professionnel).



Publié le Mardi 14 Mars 2017 dans la rubrique Santé









