Shanghai : un tiers de la population est senior ! Selon une récente dépêche de l’agence de presse officielle chinoise Xinhua, les personnes âgées de 60 ans et plus représente pratiquement un tiers de la population (31,6%) de Shanghai. Une mégalopole asiatique de plus en plus « senior ».

Quand on parle de la Chine, les chiffres sont toujours gigantesques, démesurés… Ainsi, selon le dernier recensement local réalisé par le Bureau municipal des affaires civiles, fin 2016, la ville de Shanghai comptait 31,6% de sa population âgée de plus de 60 ans, soit 4,58 millions de personnes ; une croissance de 5% par rapport à l’année 2015.



Toujours selon ces derniers chiffres, l’espérance de vie à Shanghai s’élève à 83 ans et cette mégalopole compte près de 800.000 personnes âgées de 80 ans et plus, soit une haute de 16.000 par rapport à 2015.



Afin de répondre à cette évolution démographique sans précédent, la ville a construit 702 maisons de retraite soit 132.800 lits, 488 centres de soins pour personnes âgées de jour et 633 cantines communautaires pour personnes âgées. Et ce n’est probablement pas suffisant.



Il faut d’ailleurs rappeler que les entreprises françaises de la Silver Economie ont un « coup à jouer » en Chine ; en effet, le pays est très demandeur de produits et services à destination des anciens. Certes, ce marché n’est pas facile, mais les potentiels de croissance sont gigantesques.



Précisons que la Chine a officiellement abandonné il y a deux ans, la fameuse politique de l'enfant unique. Mais un peu tard… Le pays connait de fait un vieillissement sans précédent de sa population ; résultat direct de cette politique démographique menée dans les années 70. Depuis 1999, la Chine est considérée comme un « pays vieillissant »*. Et ce n’est pas fini. Il est prévu que d'ici 2025, le nombre de personnes âgées dépassera les 300 millions et qu'il atteindra un pic de 487 millions de personnes en 2055 !



Pour information, Shanghai constitue l'une des plus grandes mégapoles du monde. Elle se situe sur la rivière Huangpu, où se trouve le fameux Bund près de l'embouchure du Yangzi Jiang, à l'est de la Chine.



*Rappelons que selon les normes internationales, un pays est considéré comme « vieillissant » si le nombre de personnes de 60 ans ou plus atteint ou dépasse les 10% de la population totale.



Publié le Jeudi 30 Mars 2017 dans la rubrique Société | Lu 82 fois







Dans la même rubrique : < > Congrès des Notaires de France : solidarité bien ordonnée commence par soi-même Un tiers des seniors japonais aurait déjà pensé au suicide