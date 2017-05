Seniors préférés des Français : Simone Veil toujours en première place Selon le Baromètre Cogedim Club 55+, réalisé par la TNS Sofres, en 2017, les deux personnalités qui valorisent le mieux l’image des seniors sont Simone Veil (une habituée de ce type de palmarès) et Jean d’Ormesson qui fait une belle entrée en se plaçant directement à la deuxième place. Pierre Arditi arrive en 3ème position, avec une progression de 3 points.

Ainsi, selon ce nouveau baromètre, pour un quart des seniors (24% plus sept points), Simone Veil, 89 ans, et Jean d’Ormesson, 91 ans (20%) sont donc les deux personnalités qui valorisent le mieux l’image des seniors ; une femme et un homme à droite politiquement parlant. A noter l’entrée spectaculaire de D’Ormesson directement à la deuxième place alors qu’il n’était pas dans le classement de l’année dernière. En revanche, exit Nicolas Hulot qui était deuxième l’an passé.



Pierre Arditi (plutôt de gauche) conserve la troisième mais avec un meilleur score 19% vs 16% en 2015). Viennent ensuite et dans l’ordre : Jean-Pierre Pernaut (17%), Line Renaud (16%), Michel Drucker (15%), Charles Aznavour (14%), Annie Duperey (13%), Catherine Frot (11% et nouvelle dans le classement) et Claire Chazal qui maintient sa dixième place avec 11%.



Comme le soulignent les responsables de ce sondage, « la préférence pour chaque personnalité varie en fonction de l’actualité mais aussi de l’âge, notamment entre la génération des 55-64 ans et celles des 75 ans et plus. Si Simone Veil convainc toutes les générations parmi les seniors, Jean d’Ormesson est préféré par les plus âgés (15% chez les 55-64 ans vs 26% chez les 75+), de même que Line Renaud (10% vs 24%) ou Charles Aznavour (10% vs 20%). A l’inverse, les 50-64 ans s’identifient plus à des personnalités de leur génération, comme Pierre Arditi (23% vs 15%) ».

Un palmarès 2017 qui reste pour les dix premiers très en phase avec celui de l’année dernière. En revanche de la 13ème à la 30ème place, pratiquement toutes les personnalités sont de nouveaux entrants (14 sur 18 sont nouveaux) ! Parmi les nouvelles têtes : Françoise Hardy, Fabrice Lucchini, Sophie Davant, Isabelle Hupert, Matthieu Ricard, Francis Huster, etc.



Au final, des résultats qui montrent, une fois encore, que les seniors restent parfaitement connectés avec l’actualité. Il n’y a d’ailleurs aucune raison pour qu’ils ne le soient pas ! Bien au contraire.



A noter que pour ce baromètre, les interviews ont été réalisées en face-à-face, une méthode qui garantit une qualité et une analyse fine des réponses, auprès d’un échantillon de 1.000 personnes âgées de 55 ans et plus recrutées à partir d’un échantillon national représentatif entre le 27 et le 31 mars dernier.



