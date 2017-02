Seniors et aventuriers, quelle île des Canaries choisir pour votre voyage ? Vous êtes un senior à la recherche d’une destination de vacances capable de vous offrir les aventures les plus folles ? Ne cherchez plus, les Îles Canaries sont faites pour vous ! Parmi les sept îles de l’archipel, quelle est celle qui saura emporter votre cœur et que vous devrez sélectionner en priorité pour votre séjour ? Voici quelques pistes !



Retraités actifs, pour vos vacances partez pour les Îles Canaries ! les Canaries constituent un archipel de sept îles : Tenerife, Lanzarote, Grande Canarie, Fuerteventura, La Palma, La Gomera et El Hierro. Sept îles, sept histoires qui proposent chacune une myriade d’intérêts pour les retraités actifs à la recherche d’une destination pour leurs vacances. La situation géographique des Canaries offre aux seniors avides « d’ailleurs » le luxe de s’y rendre en quelques heures d’avion seulement, tout en bénéficiant d’un dépaysement garanti. Proposant le « meilleur climat du monde », Tenerife et ses six amies forment le cadre idéal pour les retraités désirant s’adonner aux activités les plus folles ! Et à ceux qui ne peuvent jamais assouvir leur envie d’évasion faute de compagnons de voyage, des spécialistes du voyage d’aventure comme Huwans proposent par exemple des clubs adaptés aux jeunes retraités qui souhaitent fuir le tourisme de masse ! Un moyen original de rencontrer de nouvelles personnes partageant la même passion pour les voyages d’aventures uniquement perceptibles lorsqu’on s’approche en petit groupe...



Et les aventures sont d’ailleurs nombreuses dans les Îles Canaries ! Randonnées pédestres ou en VTT, tir à l’arc, escalade, observation des baleines et des dauphins lors d’escapades inoubliables en bateau ou activités nautiques proposées le long des kilomètres de plages paradisiaques que vous offre ce petit coin de paradis. Un c’est choisir une destination en Europe loin des clichés habituels que l’on connait des vacances dans les îles : les volcans côtoient les cordons de dune, les falaises abruptes les plages primées pour l’excellence de ses eaux. Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera et El Hierro offrent chacune leur lot d’aventures pour les retraités plein d’énergie !

Voyage aux Canaries : quelle île choisir ? Les sept îles des Canaries ont leurs propres attraits capables de séduire les seniors baroudeurs les plus exigeants ! Sauvage et mystérieuse, Tenerife attire les vacanciers grâce à ses nombreux sites classés au patrimoine de l’Unesco dont le parc national de Teide et ses impressionnants champs de lave situés à plus de 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cet amphithéâtre naturel renferme également en son sein la plus haute montagne de l’île, culminant à 3 718 mètres ! De quoi offrir aux retraités actifs des randonnées de choix ! Les seniors plutôt adeptes d’architecture prendront, quant à eux, la direction de San Cristobal de la Laguna – également classée à l’Unesco - au nord de Tenerife pour déambuler parmi ses constructions coloniales à couper le souffle. Enfin, ceux qui choisissent les Îles Canaries comme destination de vacances découvriront la richesse végétale qu’elles proposent avec notamment ses forêts luxuriantes de Laurisylve.



Les vacanciers souhaitant s’offrir des panoramas rares s’arrêteront quant à eux sur Lanzarote et ses montagnes de feu ! Un parterre de lave qui fait de l’île une destination d’aventures unique en Europe. Une nature sauvage précieusement protégée que l’Unesco a reconnu comme réserve de biosphère. Le parc national de Timanfaya fera le bonheur des retraités adeptes de randonnées pédestres qui pourront, pour l’occasion, littéralement marcher sur le feu !



Grande Canarie saura, pour sa part, attirer les seniors avides d’excursions en bateau, d’histoire et de paysages contrastés entre sable scintillant et reliefs volcaniques. Cette île des Canaries est la destination idéale pour les retraités amoureux de beaux monuments et routards dans l’âme ! La route panoramique qui mène vers Mogan, sinueuse mais immanquable, fait partie de l’un des nombreux atouts de Grande Canarie !



Deuxième île de l’archipel des Canaries par sa taille, Fuerteventura se distingue de ses comparses insulaires par ses paysages de dunes, dont celles du parc naturel de Corralejo, et ses reliefs arides. Une aridité sublimée par le Mirador de Morro Velosa, halte incontournable qui plonge les seniors actifs au cœur d’une aventure visuelle incroyable.

Avec son Roque de los Muchachos s’élevant à 2 426 mètres, La Palma annonce fièrement la couleur aux seniors qui la choisissent parmi les sept îles des Canaries. Volcanique et sauvage, elle propose aux marcheurs des possibilités de randonnées inouïes, entre montagne et forêt.



A quelques kilomètres de Tenerife, La Gomera n’est pas en reste avec son magnifique parc du Garajonay et sa faune impressionnante qui sauront ravir les seniors avides d’aventures. Sa végétation subtropicale incroyablement préservée fait de l’île une autre réserve de biosphère reconnue par l’Unesco. Des paysages sauvages qui donnent toutes ses lettres de noblesse au concept de « voyage d’aventure ».



Enfin, les retraités actifs prenant la destination des Canaries, adeptes de paysages insolites, arrêteront leur choix sur El Hierro. Île la moins peuplée de l’archipel, elle offre aux seniors désireux de s’éloigner des sentiers battus l’opportunité rare de se retrouver au cœur d’une nature brute et saisissante.



En résumé, si vous êtes amateurs de panoramas sauvages, votre choix s’arrêtera en priorité sur La Palma, mais n’oubliez pas les six autres îles, et en particulier Tenerife, si votre séjour peut être quelque peu prolongé !

Faites votre choix, les Îles Canaries vous attendent !









Publié le Jeudi 23 Février 2017







