Seniors + Internet = erreur 404 ? Pas du tout avec les Silver Surfers Les Silvers Surfers ! C’est le nouveau terme qui désigne la génération Senior ultra connectée. Ils ont entre 55 et 75 ans et +, et pourtant, ne vous avisez plus de les appeler « Seniors ». La génération des baby-boomers, et au-delà, ne se considère plus comme tel. Ils sont à la pointe de la technologie et les objets connectés font désormais partie de leur quotidien. Tour d’horizon sur des seniors 3.0.

publi-redac Internet et les Silvers (a.k.a les seniors)

Ils sont désormais plus de 8 millions de seniors en France à être connecté. La majorité est issue de la génération baby-boomers et souhaitent avant tout profiter de la vie et découvrir les nouvelles technologies.



Contrairement à ce qu’on pourrait penser les seniors ne pas réticents au paiement en ligne. Les achats en ligne font partie de leurs activités privilégiées sur internet.

Que font les Silvers en ligne ?

Les familles étant de plus en plus éclatée géographiquement, Internet est principalement utilisé pour rester en contact avec les amis, les proches ou la famille. C’est aussi une source d’information puissante ou les seniors connectés vont chercher de l’information concernant l’actualité, les loisirs, les voyages mais aussi la santé.



Les avis et conseils clients sont aussi très recherchés, notamment avant l’achat d’un produit ou d’un service, que l’achat soit effectué en ligne ou en magasin.

Connect 360®, les aides auditives pour rester connecté !

Et désormais la connexion passe aussi par l’audition ! Audika réinvente l’audition avec sa gamme Connect : les premières aides auditives connectées à Internet !



Non seulement l'aide auditive Connect 360® représente une innovation majeure, intelligente qui analyse l'environnement pour restituer une écoute naturelle inégalée même dans les environnements bruyants ou difficiles ; mais elle permet aussi de se connecter à de nombreux objets connectés.



Imaginez que les lumières de chez vous s’allument lorsque vous allumez vos aides auditives le matin, ou encore que votre télévision s’allume lorsque vous enclenchez le mode programme auditif TV. Imaginez qu’elles puissent vous avertir quand quelqu’un sonne à la porte, ou encore quand les piles de vos aides faiblissent.



Un monde infini s’offre désormais à vous ! Découvrez les premières aides auditives connectées au monde ici.



Publié le Jeudi 1 Juin 2017 dans la rubrique Internet | Lu 86 fois







Dans la même rubrique : < > Mastanamma : une Indienne star sur YouTube à 106 ans grâce à ses recettes Générations Mouvement : réduire la fracture numérique, un enjeu sociétal