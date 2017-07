Seniors Auto'Mobiles : l'innovation au service de la prévention de la perte d'autonomie Lors de la Journée nationale interrégime de Bordeaux, une vingtaine d’innovations au service de la prévention de la perte d’autonomie ont présentées dans le Forum des innovations. Aujourd’hui, présentation du projet Seniors Auto’Mobiles qui vise à préserver l’autonomie et la mobilité des seniors.

Le projet « Seniors Auto'mobiles », développé par l’association Occurrences*, vise à créer et développer des actions de prévention sociale en vue de préserver l’autonomie et la mobilité des seniors à travers quatre initiatives complémentaires les unes par rapport aux autres.



Ce concept s’attache d’une part à réaliser un diagnostic santé/sécurité routière partagé avec les médecins et à créer des outils adaptés d’accompagnement des retraités afin de prévenir les risques liés à la perte d’autonomie dans la conduite automobile (construction d’une grille, test, généralisation) : orientation vers la plateforme, orientation vers une formation adaptée, rassurer le senior et sa famille.



Il contribue également à la mise à jour des connaissances théoriques du code de la route et permet d’informer les retraités sur l’évolution technique des véhicules et accessoires qui pourraient ensuite être autant d’aide à la conduite. Ce projet doit également permettre de construire un modèle de formation et de réaliser des formations pratiques pour une conduite adaptée au regard de l’évolution des données physiologiques (axe collectif et individuel).



L’objectif est aussi de favoriser l’accès à l’information et aux conseils via une plateforme numérique, avec un espace collaboratif (carto sensible, FAQ), en cherchant à valoriser la fonction de grand parentalité (utilisation des équipements de sécurité pour les petits enfants et gestion des comportements à risques des petits enfants…). Ce service intergénérationnel totalement novateur sera mis en place à travers la formation au rôle d’accompagnateur de conduite supervisée du retraité pour un jeune en apprentissage.



Outre l‘expérience du promoteur, le projet repose d’une part, sur le bilan de l’accidentalité et de la mortalité routière du 28 mai 2015 et d’autre part, sur l’étude du cabinet Gaultier et associés réalisée en 2008 sur les personnes âgées et le risque routier qui confirme l’importance de la conduite automobile et de la possession d’une voiture pour les seniors.



Les principaux besoins identifiés sont :

- l’accès à l’information sur les risques routiers et les réponses apportées

- l’auto évaluation de ses capacités à la conduite pour anticiper

- le renforcement de la confiance dans la conduite pour conserver sa mobilité et son autonomie

- les réponses aux questionnements liés à la grand-parentalité

- le lien social et l’utilité sociale intergénérationnelle.



La population visée dans le cadre de l’expérimentation réside sur trois bassins de vie (Arles, St Martin de Crau, St Rémy).



*Située à Arles, l’association Occurences créée en 2004, est animée par les valeurs de l'Economie Sociale et Solidaire. Elle développe des actions autour de quatre piliers : Education, Prévention, Citoyenneté et Insertion Socioprofessionnelle. Occurrences met en oeuvre, pour et avec les structures de l'Education Populaire et de l'Insertion, de l'ingénierie de projet, des audits, des évaluations, des plans de formation qu'elle anime, des séminaires pour renforcer le développement stratégique. L’auto-école sociale ouverte en 2011 s’adresse à tous publics dont les seniors retraités en besoin de réactualisation de leurs connaissances théoriques au code de la route et à la pratique de la conduite.



Publié le Mercredi 12 Juillet 2017





