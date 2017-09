Sarthe : lancement des "Ateliers des ainés" Basée sur la fameuse méthode d’apprentissage Montessori, la structure de services à la personne Coviva va lancer à partir du 26 septembre prochain dans la Sarthe, des ateliers ludiques destinés aux personnes âgées. Explications.





Mais aujourd’hui, Coviva souhaite aller plus loin dans cet accompagnement. Dans ce contexte, elle va mettre en place à partir du 26 septembre prochain, des ateliers d'activités personnalisées gratuits, inspirée des principes de la



Mise au point par le docteur Maria Montessori, cette méthode pédagogique est à l'origine destinée aux enfants, basée sur le principe « aide-moi à faire seul ». Il y a quelques années, le professeur américain Cameron Camp a eu l'idée d'adapter cette philosophie éducative aux personnes âgées atteintes de déficits cognitifs modérés à sévères comme la maladie d'Alzheimer.



« Cette méthode est souvent associée aux enfants, indique Stéphanie Maignan, aide médico-psychologue chez Coviva et pilote du projet. Appliquée aux personnes âgées, les principes restent les mêmes comme développer l'autonomie et valoriser les capacités de chaque individu. »



Dans la pratique, ces ateliers de dix personnes -en légère perte d'autonomie- auront lieu trois fois par semaine. Point important : ils seront ouverts à tous, pas uniquement aux clients de l’entreprise. Chaque participant sera libre de choisir parmi le dessin, le modelage, les loisirs créatifs, la lecture, la calligraphie, l'informatique, les jeux, la couture, le bricolage, le jardinage... Le tout, avec un encadrant et une assistante de vie.



L'objectif est d'évaluer et de travailler les capacités des personnes sur les plans visuels, auditifs, et cognitifs mais de favoriser également sa mobilité et sa motricité... Et petit à petit, de développer des activités sur-mesure. « Notre ambition est de redonner confiance aux personnes âgées, dans leurs capacités, précise Stéphanie Maignan. Mais pas seulement ! Ces ateliers sont aussi un excellent moyen de lutter contre leur isolement en créant un sentiment d'appartenance à travers ces séances collectives. Le sentiment de bien-être de ces ateliers doit se répercuter dans leur quotidien chez eux. »



Ateliers 100% gratuits, Coviva met également l'accent sur l'accessibilité en proposant un partenariat avec un taxi local qui effectuera les trajets entre les domiciles des ainés et la structure pour ceux qui en auront besoin. Une bonne idée qui espérons-le, donnera envie à d’autres entreprises de s’engager dans cette voie. Depuis 2009, cette société de services à la personne de La Ferté-Bernard (72) propose aux personnes âgées, fragiles et/ou en perte d'autonomie des services de maintien à domicile tels que l'aide-ménagère, administrative, l'aide à la toilette (autonomie) ou encore, le portage de repas adaptés.Mais aujourd’hui, Coviva souhaite aller plus loin dans cet accompagnement. Dans ce contexte, elle va mettre en place à partir du 26 septembre prochain, des ateliers d'activités personnalisées gratuits, inspirée des principes de la méthode Montessori pour favoriser le lien social, le maintien de l'autonomie et les fonctions cognitives telle que la mémoire.Mise au point par le docteur Maria Montessori, cette méthode pédagogique est à l'origine destinée aux enfants, basée sur le principe « aide-moi à faire seul ». Il y a quelques années, le professeur américain Cameron Camp a eu l'idée d'adapter cette philosophie éducative aux personnes âgées atteintes de déficits cognitifs modérés à sévères comme la maladie d'Alzheimer.« Cette méthode est souvent associée aux enfants, indique Stéphanie Maignan, aide médico-psychologue chez Coviva et pilote du projet. Appliquée aux personnes âgées, les principes restent les mêmes comme développer l'autonomie et valoriser les capacités de chaque individu. »Dans la pratique, ces ateliers de dix personnes -en légère perte d'autonomie- auront lieu trois fois par semaine. Point important : ils seront ouverts à tous, pas uniquement aux clients de l’entreprise. Chaque participant sera libre de choisir parmi le dessin, le modelage, les loisirs créatifs, la lecture, la calligraphie, l'informatique, les jeux, la couture, le bricolage, le jardinage... Le tout, avec un encadrant et une assistante de vie.L'objectif est d'évaluer et de travailler les capacités des personnes sur les plans visuels, auditifs, et cognitifs mais de favoriser également sa mobilité et sa motricité... Et petit à petit, de développer des activités sur-mesure. « Notre ambition est de redonner confiance aux personnes âgées, dans leurs capacités, précise Stéphanie Maignan. Mais pas seulement ! Ces ateliers sont aussi un excellent moyen de lutter contre leur isolement en créant un sentiment d'appartenance à travers ces séances collectives. Le sentiment de bien-être de ces ateliers doit se répercuter dans leur quotidien chez eux. »Ateliers 100% gratuits, Coviva met également l'accent sur l'accessibilité en proposant un partenariat avec un taxi local qui effectuera les trajets entre les domiciles des ainés et la structure pour ceux qui en auront besoin. Une bonne idée qui espérons-le, donnera envie à d’autres entreprises de s’engager dans cette voie.



Publié le Vendredi 8 Septembre 2017 dans la rubrique Social | Lu 268 fois





Dans la même rubrique : < > Demande de protection d'un majeur : modalités pratiques Les petits frères des Pauvres : de la gestion des legs