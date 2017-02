Santé et digital : la techno au service de la médecine De nos jours, un grand débat de société devient incontournable : celui de l’évolution progressive des possibilités de soigner et la simplification du quotidien des patients grâce à l’appropriation de la technologie. Demain, les applis connectées permettront une personnalisation accrue de la relation médecin-patient. Certesn, nous n’en sommes qu’aux balbutiements et de nombreux débats accompagneront ces changements qui seront de fait dépassés lorsque l’accès à ces dispositifs sera universel et que leur efficacité deviendra tangible. Le point avec le carnet de tendance Valtech.

L’application réparatrice de sommeil

Les études médicales au sujet du sommeil sont unanimes : il s’agit bien plus que la simple régénération de nos batteries. D’un sommeil serein et régulier dépend en grande partie le bon fonctionnement de notre métabolisme. Et des incidences directes sont démontrées sur la production d’hormones et les défenses immunitaires.



À titre d’exemple, la France compterait près de 10% d’insomniaques. De nos jours, les outils permettant d’améliorer la qualité du sommeil sont nombreux sur le marché. Une offre se distingue toutefois par sa précision. Son nom : RestOn, un capteur de sommeil mis au point par la société Sleepace dont la dernière version a été présentée au CES de Las Vegas début janvier.



Le dispositif est simple : un capteur est posé sur le côté du matelas, relié à une bandelette d’environ 80 cm de long qu’il suffit de glisser sous les draps. Il enregistre une multitude d’infos relatives à la qualité de notre sommeil. Elles sont ensuite transmises vers l’application smartphone dédiée. Au réveil, l’utilisateur peut consulter ses cycles de sommeil au cours de la nuit, la fréquence de ses mouvements, son rythme cardiaque et respiratoire.



Ensuite, l’application attribue une note sur 100 concernant la qualité du repos. RestOn propose aussi des conseils et des exercices personnalisés qui diminuent les risques de nuits agitées. Plus encore, le dispositif joue le rôle de détecteur concernant l’apnée du sommeil. Ce programme agit donc comme une alerte pour le sujet concerné.



Diabète : la révolution du dépistage connecté

Le diabète est l’un des enjeux de santé publique de notre siècle. Caractérisée par un excès de sucre dans le sang, cette pathologie concerne plus de 8% de la population mondiale. Un chiffre en constante hausse compte-tenu du vieillissement de la population.



S’il existe des traitements, le suivi du diabète relève souvent du parcours du combattant pour les patients. En effet, chacun doit surveiller, plusieurs fois par jour, son taux de glycémie afin de prévenir les risques et d’éviter l’aggravation de la maladie. Jusqu’à maintenant, seuls des lecteurs de glycémie (par piqure) permettaient cette surveillance. Un geste contraignant, notamment sur le lieu de travail.



La société irlandaise Medtronic propose donc de bouleverser cette routine de contrôle en la rendant connectée.

Elle a ainsi mis au point le système Guardian Connect. Ce dernier nécessite la pose d’un capteur de glucose collé sur le ventre (quasi indolore). Il est équipé d’une électrode qui va s’insérer sous la peau. Relié à un transmetteur bluetooth, le capteur peut ainsi communiquer les valeurs de glycémie à une application mobile, consultable en toute discrétion.



Plus encore, la fréquence des mesures s’effectue toutes les 5 minutes, soit 288 fois par jour contre une dizaine de relevés avec les méthodes traditionnelles. Grâce à l’application, le patient diabétique peut contrôler précisément l’évolution de sa glycémie et prévenir l’hypo ou hyperglycémie soudaine.



Ce système offre également la possibilité de personnaliser des alertes prédictives en fixant des seuils à ne pas franchir. Le patient est alors prévenu par une notification sur son smartphone et peut donc anticiper les crises pour mieux y faire face. La sécurisation du malade est également repensée par le système. En effet, les mesures enregistrées peuvent être partagées avec l’entourage qui sera alerté en cas de difficultés.



Les nouveaux implants par imprimante

À la suite d’une sérieuse fracture, lorsque la pose d’un implant osseux est nécessaire, c’est désormais à une imprimante 3D que l’on pourrait avoir recours ! Des chercheurs de l'université de l'Illinois (USA) ont mis au point un modèle d’implant en matière élastique conçu par ce procédé. Leur composition, qui comprend une part d’hydroxyapatite (que l’on retrouve dans les dents et les os) permet de les assimiler beaucoup plus facilement que les implants classiques.



Le process est renforcé par la capacité technique de l’impression 3D capable de créer un implant identique à l’os fracturé. Moins coûteux que les implants traditionnels, plus faciles à commander et à concevoir, ils se conservent aussi plus longtemps. La conception par imprimante 3D permet, en plus, d’obtenir une forme d’implant intelligente. En effet, une fois ce dernier installé, il se décomposera au fur et à mesure pour laisser place à la reconstruction de l’os originel.



