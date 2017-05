Salon des seniors : une 19ème édition sous le signe de la santé Le dix-neuvième Salon des seniors se tiendra du 18 au 21 mai prochains à Paris à la Porte de Versailles. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont fait de la santé, le fil rouge de ce grand rendez-vous des 60 ans et plus. Détails.

Cela fait presque vingt ans que le Salon des seniors existe. En deux décennies, ce salon a bien changé, a évolué dans le bon sens… Créé en 1998, la mission du salon était à l’origine d’accompagner les seniors et les personnes âgées dans leur nouvelle vie.



Depuis, les visiteurs viennent chaque années découvrir les nouveautés (produits, services, voyages, etc.), faire le plein d’idées, trouver les informations utiles à leurs projets (habitat, aide à domicile, adaptation du logement) et rencontrer des experts dans tous les domaines de la vie quotidienne (assurance, notaires, etc).



De nos jours, la volonté de rester en bonne santé pour pouvoir profiter de leur nouvelle vie rassemble les seniors de tous âges et de toutes catégories sociales. De fait, 80% déclarent « faire vraiment attention » à leur santé au quotidien (TGI Kantar Media 2016) et plus des deux-tiers (69%) disent se tenir informés des avancées médicales (IFS 2015).



Le corps médical est unanime : la prévention est la meilleure façon de vivre en forme et les médecins soulignent l’intérêt d’une approche globale de la personne dans le traitement de la vingtaine d’affections qui concernent plus particulièrement les seniors.



Conseillé par un comité scientifique médical pluridisciplinaire, le salon a créé sur 1000 m2 un « Parcours Prévention Santé » axé sur l’information, la prévention et le dépistage (diabète, glaucome, DMLA, hypertension, insuffisance respiratoire, etc.). Il réunit 45 stands, 40 conférences et ateliers santé, des animations sportives, et des start‐up santé innovantes.



Vous pourrez également vous essayer au shiatsu, au yoga, à la méditation de pleine conscience, au QI Gong, au taiso (judo), à la marche nordique, etc. Vous pourrez aussi découvrir en avant-première les derniers outils et application en matière de santé connectée (la grande tendance du moment)… Tout cela, sans oublier les très nombreuses conférences.



Bon plan : vous pouvez télécharger gratuitement votre invitation sur le site du salon ou sinon… payer dix euros sur place.

Salon des seniors

Du 18 au 21 mai prochains



Tous les jours de 10h à 18h

Paris, Porte de Versailles – Pavillons 5.2 & 5.3



Publié le Jeudi 11 Mai 2017 dans la rubrique Société | Lu 273 fois







Dans la même rubrique : < > Macron : il a séduit les seniors Bourse Charles Foix : quand les seniors deviennent jury