Sales gosses : ce ne sont pas ceux qu'on croit ! (film) Chaque été nous réserve sa « comédie de vacances ». Cette année, ce sera Sales gosses le film de Frédéric Quiring qui sortira en salles le 19 juillet prochain. L’histoire ? Celle d’un jeune mono qui va devoir prendre en charge de turbulents… retraités en colonies de vacances !

De plus en plus de films mettent en scène de seniors. Le fait que depuis une dizaine d’années, dans notre monde qui vieillit, les personnages âgés sont de plus en plus récurrents. Si certains long-métrages abordent le sujet sous l’angle de la vieillesse, de la maladie, voire de la mort, d’autres sont nettement plus légers et choisissent la comédie.



Parmi les dernières sorties, autant françaises qu’hollywoodiennes, citons Braquage à l’ancienne, Un profil pour deux, Golden years, Ainsi va la vie, Retour chez ma mère, Adopte un veuf, etc. Avec à chaque fois, des grands acteurs seniors dans les rôles principaux. De Michael Douglas à Pierre Richard en passant par André Dussolier ou Michael Caine.



Cette année, l’une des comédies de l’été sera très certainement Sales gosses ! Un film de Frédéric Quiring (Poupoupidou ou encore Olivier, Olivier) avec avec Thomas Solivérès, Albert Delpy, Issa Doumbia et Frédérique Bel.



L’histoire ? Le jeune Alex qui se retrouve moniteur d'une "colo" très particulière. Car ici point d'enfants ni de têtes blondes... mais des retraités aux cheveux blancs ! Ces charmants pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, monos au bout du rouleau… Comme quoi, il n’y pas d’âge pour être un sale gosse !







Publié le Mercredi 17 Mai 2017 dans la rubrique Culture | Lu 195 fois







Dans la même rubrique : < > Louvre : Vermeer et les maîtres de la peinture de genre Théâtre Michel : un vent de fraicheur dépoussière Marivaux