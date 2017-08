SNCF : panne à Montparnasse, remboursement ou échange des billets "grandes lignes" A la suite d’une panne de signalisation, de nombreux trains ont été annulés ou retardés entre le 30 juillet et le 1er août 2017. Selon les situations, les voyageurs peuvent demander le remboursement ou l’échange de leurs billets.

Les voyageurs dont le train a été annulé peuvent obtenir le remboursement intégral de leur billet

Vous disposez de 60 jours à compter de la date du voyage pour vous faire intégralement rembourser, quelles que soient les conditions de vente du billet. Vous pouvez déposer votre demande de dédommagement directement en ligne sur le site de la SNCF, par l’intermédiaire du formulaire de réclamation.



Vous pouvez également faire votre demande de remboursement en gare, en boutique SNCF ou sur une borne libre-service. Une prise de rendez-vous en ligne sur le site de la SNCF est possible avant de se rendre au guichet de la gare.



Les voyageurs qui ont subi un retard de plus de 4 heures peuvent également obtenir un remboursement intégral de leur billet.



Les voyageurs qui ont reporté leur voyage peuvent obtenir un échange de billet de train gratuit

Votre train a été supprimé, mais vous choisissez de poursuivre votre voyage avec un autre train partant dans les 48 heures. Vous pouvez obtenir gratuitement l’échange de billet pour emprunter cet autre train, dans les mêmes conditions de classe et de confort. Si vous n’avez pas demandé l’échange de billet, vous pouvez déposer une demande de remboursement du billet correspondant au train annulé, comme indiqué ci-dessus. Si vous avez racheté un autre billet pour un nouveau voyage, celui-ci reste à votre charge.



Les voyageurs qui ont subi un retard de moins de 4 heures peuvent être remboursés d’une partie du prix de leur billet

Vous bénéficiez de la « garantie ponctualité 30 minutes », mise en place au 1er décembre 2016 pour les TGV et les Intercités. Vous pouvez obtenir un remboursement partiel du prix du billet, en fonction du retard subi à l’arrivée du train :

• pour un retard de 30 minutes à 1h59 : 25% du prix du billet,

• pour un retard entre 2h et 2h59 : 50% du prix du billet,

• pour un retard entre 3h et 4h : 75% du prix du billet.



L’indemnisation s’effectue sous forme d’un bon d’achat, à demander dans un délai de 60 jours après la date du voyage. A partir d’une heure de retard, il est possible d’obtenir une compensation par virement bancaire ou postal.



Pour les billets avec réservation, la demande de compensation peut être faite directement en ligne. Pour les billets sans réservation, il est préférable d’envoyer la demande par courrier, en téléchargeant le formulaire G30 ou sur papier libre. Vous devez joindre à votre demande le billet de train et le bulletin de retard remis en gare à l’arrivée. La demande est à envoyer à : Service G30 SNCF – CS 69150 – 14949 CAEN cedex 9



Les voyageurs ont raté leur avion, perdu une ou des nuits de location saisonnière, annulé leur voyage organisé : quels sont les recours ?

Le retard de train vous a causé un préjudice. Ces conséquences liées à l’annulation ou au retard de train ne sont pas prises en charge par la SNCF dans le cadre de la Garantie ponctualité. Vous devez chiffrer et justifier le préjudice que vous avez subi (montant du voyage annulé…) et effectuer une demande de dédommagement du préjudice par écrit auprès de la SNCF. Mais l’indemnisation n’est pas automatique dans ce cas.



Si vous avez souscrit une assurance voyage, ou réglé votre voyage avec une carte bancaire qui inclut une telle assurance, vous pouvez faire jouer cette assurance, si les conditions de prise en charge du dommage sont remplies.



En cas de litige, le service clientèle et le médiateur de la SNCF

Si vous n’obtenez pas satisfaction à votre demande de dédommagement, vous pouvez effectuer une réclamation écrite auprès du service clientèle, via le formulaire de Garantie Réclamation en ligne.

Si vous recevez un refus écrit à votre demande ou que vous n’avez pas de réponse dans le délai d’un mois, vous pouvez saisir le médiateur de la SNCF. Vous adressez votre demande de médiation en ligne (saisir le médiateur en ligne) ou par courrier :



Médiateur SNCF Mobilités

TSA 37 701

59 973 TOURCOING CEDEX.

Vous devez joindre à votre demande une copie de tous les documents retraçant vos démarches.



Publié le Mercredi 9 Août 2017





