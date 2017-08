SEED : un prix européen pour récompenser les innovations aux services des ainés Un projet européen, nommé SEED a été lancé en octobre 2016. Il a pour but de mettre en place le premier prix européen de la silver économie. Plus concrètement, il s'agit de récompenser les solutions digitales innovantes et créatives qui améliorent la qualité de vie des personnes âgées et encouragent la création d’environnements adaptés à tous les âges.





Leurs besoins et leurs envies sont très précis et leurs attentes d’autant plus élevées. Toutefois, celles-ci sont rarement comblées. C’est pourquoi l’Union européenne promeut la silver économie et encourage les autorités locales et régionales à mobiliser les acteurs Innovant présents sur leur territoire.



La silver économie est un secteur encore relativement nouveau (quelques années d’existence seulement). Faute d’investissements ou tout simplement d’information sur les bénéfices à obtenir, les acteurs concernés ne sont pas toujours encouragés à investir dans des solutions innovantes qui pourraient pourtant faire une différence dans la vie des seniors.



Cette « jeune industrie pour les anciens » couvre de nombreux domaines d’activités, tels que l’aménagement du domicile, la mobilité, l’emploi, la santé, le tourisme, l’accès aux services publics et les soins de longue durée. Des secteurs essentiels pour rester indépendant plus longtemps et surtout, vieillir en bonne santé.



Un projet européen, nommé SEED et rassemblant plusieurs partenaires dont AGE Platform Europe, a été lancé en octobre 2016. Il a pour but de mettre en place le premier prix européen de la silver économie. En lançant ce prix, ce projet souhaite récompenser les solutions digitales innovantes et créatives qui améliorent la qualité de vie des personnes âgées et encouragent la création d’environnements adaptés à tous les âges ;



Les (i) autorités publiques, (ii) les organisations non gouvernementales ou associations à but non-lucratif, (iii) et les acteurs lucratifs (industriels ou prestataires de services) ayant mis en place une solution qui permettent de répondre aux défis liés au bâti, à la mobilité et au tourisme, au logement, à la participation sociale, au respect et à l’inclusion sociale, à la participation civile et à l’emploi, à la communication, et au soutien communautaire et les services de santé sont invités à soumettre leur solution innovante.



