Cette nouvelle campagne d’Ermenegildo Zegna a été baptisée Defining Moments, soit « moments déterminants » en français. Cette publicité intergénérationnelle -lancée au printemps-été 2017- mettait en scène, la saison dernière, Robert de Niro avec le jeune acteur McCaul Lombardi au volant d’une décapotable sur les boulevards de Los Angeles.



La marque de vêtements italiens présente cette année le second opus de cette campagne, qui concerne l’automne-hiver 2017/18. Cette fois-ci, Robert De Niro se retrouvent dans les rues de New York en compagnie du danseur et chorégraphe français Benjamin Millepied.



La campagne se décline en plusieurs formats offrant, au-delà des photos destinées à la presse papier et à l’affichage, des films vidéo accessibles depuis son site Internet reprennant les conversations nées entre les différents duos. De fait, dans ce dernier chapitre, Robert De Niro et Benjamin Millepied partagent leurs passions, leurs valeurs et les moments phare de leur carrière.



« Parallèlement à ce deuxième épisode de la campagne publicitaire, la plateforme Defining Moments, diffusera des conversations entre personnes au parcours couronné de succès, de tous âges, bagages culturels et horizons géographiques », précise Zegna dans son communiqué.



Cette nouvelle campagne dans le domaine des produits de luxe illustre bien le fait que les grandes marques hésitent de moins en moins à mettre en scène des seniors –certes très glamour et souvent très célèbres- pour vanter les mérites de leurs produits. A part Zegna, Brioni, Louis Vuitton, Hermès, Rolex et Cartier l’ont déjà fait. Et la liste commence à être longue puisque cette tendance dure depuis une dizaine d’années déjà.



Et le fait est qu’elles ont raison. En effet, de plus en plus de quinquas/sexas ne se retrouvent plus du tout dans les publicités actuelles et par conséquent, ne se sentent plus visés par les produits proposés… Or, même si tous les seniors ne sont pas riches –loin de là-, les plus de 50 ans représentent tout de même une clientèle incontournable dans le domaine du luxe !