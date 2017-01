Rétromobile : le rendez-vous des collectionneurs et des amateurs En ces temps moroses, venez voyager dans le temps ou assouvir votre passion. Rêver, s’extasier, s’informer, investir, aller à la rencontre des artistes, constructeurs, clubs, fédérations, vendeurs de pièces détachées et de miniatures, restaurateurs, marchands d’automobile : tout est permis à Rétromobile. Du 8 au 12 février 2017, Parc des Expositions, Porte de Versailles, Paris.

Chaque année, la porte de Versailles rassemble tous les amateurs et les collectionneurs de véhicules d’époque qu’il s’agisse d’automobiles, de motocyclettes ou de bateaux à moteur. Pièces détachées, livres, automobilia, voitures en vente aux enchères, il y a en a pour tous les goûts et toutes les bourses et les allées sont régulièrement prises d’assaut dès la première journée ouverte au public.



Les pavillons 1, 2 et 3 abritent des trésors automobiles pour le plus grand bonheur des 115.000 hommes et femmes attendus du monde entier. Un évènement d'envergure internationale à Paris avec 550 exposants, 60.000 m² d'exposition, 500 voitures exposées et plus de cent clubs présents.



L’inédit, l’extraordinaire et l’inattendu se disputeront la vedette, mais c’est la passion qui sera le dénominateur commun de cette 42ème édition. Premier événement de l’année, les ventes donnent le ton quant à la valeur du marché de la voiture ancienne qui, pour l’instant, semble retrouver des niveaux de prix logiques et en adéquation avec la valeur réelle des modèles.



Cette année, le salon fera la part belle au mythe Aston Martin. En tout, près de vingt modèles de l’âge d’or du constructeur britannique seront présentés avec, en première mondiale, la célèbre DB5 utilisée dans James Bond Goldfinger et équipée de son arsenal de guerre et de gadgets. Réputé dans le monde entier, le constructeur anglais cultive son exclusivité avec seulement 60.000 exemplaires produits en cent ans !

Au cours de cette édition, le célèbre spécialiste du véhicule historique Lukas Huni AG fera un parallèle entre les deux grands designers que furent Bugatti et Bentley à travers une exposition présentant les plus beaux modèles de ces deux marques empreintes de qualité et d’histoire. Des premiers aux derniers spécimens les plus emblématiques développés par Bugatti et Bentley, ce ne sont pas moins de vingt voitures que pourront (re)découvrir les visiteurs du Salon.



Cette année, à l’occasion de la vente Rétromobile 2017 by Artcurial Motorcars la star des maisons de ventes aux enchères et Johnny Hallyday, la star du rock français se rencontreront pour une vente événement dont les profits seront intégralement reversés à l’association « La Bonne Etoile ».



Dans le livre d’or de l’automobile, Ferrari occupe une place à part ; la marque italienne à l’emblème du cheval cabré fait rêver petits et grands depuis des décennies. C’est au total huit modèles d’exception qui seront présentés lors de cette édition, à travers une exposition réalisée en hommage aux 70 ans de la marque. De la barquette 166 Mille Miglia, monstre de compétition, à l’incontournable 250GT SWB, c’est une partie représentative du patrimoine Ferrari qui sera exposée.



Et ceci n’est qu’un petit aperçu !



Publié le Vendredi 27 Janvier 2017 dans la rubrique Automobile | Lu 174 fois





Dans la même rubrique : < > Original Vintage : un nouveau magazine consacré aux belles voitures L'hiver approche, pensez aux pneus d'hiver