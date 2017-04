Résidence-services : une conciergerie connectée au sein des Villages d'or

Face au développement des marques de résidences-services pour seniors, ces entreprises rivalisent désormais d’ingéniosité afin de séduire leurs futures acquéreurs et/ou résidents. La grande tendance de ces derniers temps ? Au-delà d’un habitat contemporain, fonctionnel et design, la présence de plus en plus prégnante des nouvelles technologies et de services de pointe.



Clairement, Les Villages d’or s’inscrivent dans ce « trend » avec la mise en place de ce partenariat avec la conciergerie connectée Amaplace. Elle sera intégrée dans un premier temps au sein des ensembles immobiliers de Montpellier et de sa couronne avant d’être déployée sur d’autres structures.



Comme le souligne Jean-Luc Estournet, PDG des Villages d’or : « (…) la sécurité, le confort et le bien-être de nos résidents font partie de nos priorités. Les services intégrés à nos résidences nous permettent d’y répondre tout en renforçant le lien social entre résidents »



Cette conciergerie connectée propose toute une palette de services intégrée aux habitats résidentiels, aux quartiers et aux parcs d’activités. « Nous faisons gagner à nos utilisateurs 15 minutes à 2 heures par service commandé. Un gain de temps considérable quand on sait que 4h15 du temps journalier est destiné à la gestion du quotidien pour un couple » assure Véronique Viffry, Présidente d’Amaplace.



Plus concrètement, cette plateforme de services (24/7) permet l’accès en un clic à plus de 750 prestations du quotidien : pressing, cordonnerie, envoi de colis et courrier, démarches administratives, révision automobile, courses, parapharmacie... Dans la pratique ? Le résident dépose et récupère ses commandes en libre-service via les casiers connectés ou lors de permanences tenues par son concierge dédié, dans sa résidence.



Comme on le voit, ce marché résolument tourné vers les seniors sait faire appel au dernier cri en matière de nouvelles technologies. Une très bonne chose. Assurément.