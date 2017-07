Résidence-services seniors : Espace & Vie prépare l'ouverture de Saint-Herblain Espace & Vie prépare l’ouverture à Saint-Herblain de sa 9ème résidence dans le Grand Ouest. Après le succès de celle de Pornic, le groupe poursuit donc son développement dans la Loire-Atlantique, à deux pas de la métropole nantaise. En attendant le début d’exploitation prévu début octobre 2017, les seniors et leurs proches peuvent visiter ce lieu de vie entièrement dédié à leur bien-être !

« Notre objectif est d’apporter de la sérénité aux aînés et à leurs proches grâce à notre expérience du service à la personne et à notre personnel issu du secteur médico-social » explique Laurent Guillet, dirigeant du Groupe Espace & Vie. Et de poursuivre : « nous souhaitons apporter une solution viable et pérenne au boom démographique à venir dans la population des aînés. »



Situé au cœur du parc de la Chézine, cette résidence se trouve à proximité de Nantes et donc des commerces, des services et des transports. Un impératif pour qu’un tel concept fonctionne avec les seniors. Accessible et sécurisée 24h/24, cette structure se situe par ailleurs au sein d’un ensemble résidentiel boisé avec de magnifiques cèdres du Liban.



Cette nouvelle « adresse » accueille 83 appartements (T1 bis et T2) adaptés aux aînés qui sont desservis par deux ascenseurs et offrent une terrasse ou une loggia extérieure prolongeant la vue sur la nature environnante. La résidence accueille également deux petites places pour une convivialité renforcée.



Comme toutes les résidences-services, celle d’Espace & Vie propose toute une palette de services à la pour ses résidents : personnel présent 24h/24 ; bracelet d’appel d’urgence ; coordination médicale pour organiser vos rendez-vous et gérer la livraison des médicaments ; animation quotidienne pour vous divertir et partager ; accès à l’espace détente pour garder une bonne condition physique ou se relaxer ; aide administrative pour simplifier les démarches et la gestion du courrier ; entretien hebdomadaire du logement ; et enfin, assurance habitation et responsabilité civile.



D’autres services à la carte sont aussi proposés : restauration réalisée sur place par un chef ; aide à la personne pour vous assister au quotidien ; blanchisserie ; espace coiffure-beauté ou encore séances de pédicure ou de kinésithérapie ; et bien d’autres services en fonction de vos besoins. À partir du 17 juillet prochain, le public pourra visiter et réserver l’un de ces appartements de cette résidence.



Rendez-vous :

Rue du Danube à Saint-Herblain, du lundi au vendredi de 9h à 18h  sur rendez-vous en appelant le 0 800 111 300



Accessibilité :

Périphérique à 1 km (Porte de Sautron, vers Vannes, Rennes, Bordeaux, Paris, Poitiers…)

Tramway : Ligne 3 (Arrêt Marcel Paul)  Bus N°50 et 54 (Arrêt Angevinière ou Marcel Paul)



Publié le Jeudi 6 Juillet 2017







